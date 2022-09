Opvang 500 asielzoekers in Zuidbroek

Zuidbroek

De locatie blijft een half jaar in gebruik, en dit kan met maximaal een half jaar worden verlengd. ‘Na een jaar stopt de noodopvang van asielzoekers’, meldt de gemeente Midden-Groningen, waar Zuidbroek onder valt. Asielzoekerscentra zitten overvol, net als het centrale aanmeldpunt voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel. In het hele land zijn daarom noodopvangplekken ingericht. In een verklaring zegt de burgemeester van Midden-Groningen, Adriaan Hoogendoorn: ‘Het kabinet wil het functioneren van de asielketen in 2023 weer op orde hebben. Op verzoek van de staatssecretaris is Midden-Groningen in deze situatie bereid om in de tussentijd met de Eurohal noodopvang te bieden.’