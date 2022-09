Advocaten Taghi vragen om vrijspraak in pleidooi

Amsterdam

Dat zeiden de advocaten vrijdag bij aanvang van het pleidooi in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, waar vele dagen voor uitgetrokken zijn. Als de rechtbank het OM toch ontvankelijk vindt in de vervolging, bepleiten ze dat Taghi vrijgesproken moet worden.

Het bewijs tegen de 44-jarige Taghi, die vrijdag niet aanwezig was in de rechtbank, bestaat volgens het OM voor een groot deel uit gekraakte berichten van cryptotelefoons, waarin onder meer over verschillende moorden werd gesproken. De verdediging vindt echter dat justitie deze data op onjuiste wijze heeft verkregen. Tegen Taghi en vier vermoedelijke handlangers is eind juni een levenslange gevangenisstraf geëist.