Tholen vangt geen asielzoekers op, maar ‘doet wat het kan’

In Tholen is het afgelopen jaar geen asielzoeker gehuisvest, maar de inwoners tonen zich gastvrij. Waarom draagt de Zeeuwse gemeente niet meer bij aan asielopvang? ‘Je kunt niet zeggen dat elke provincie evenveel asielzoekers moet opvangen - je moet kijken wat er kan.’

'Tholen is best een grote gemeente, met veel grondgebied, maar we hebben simpelweg het vastgoed niet', zegt burgemeester Sijbers.

Tholen

Vraag de inwoners van het Zeeuwse Tholen of ze asielzoekers in hun gemeente zouden willen opvangen, en ze zeggen bijna allemaal welwillend ‘ja’. Tenminste, de Tholenaren die zich buiten wagen op deze regenachtige septembermiddag. De weinigen die dat doen, haasten zich onder paraplu of capuchon over straat, al dan niet een hond achter zich aan trekkend.

‘Ik heb jarenlang les gegeven aan Turkse, Marokkaanse, Afghaanse leerlingen. Noem maar op, en ik had ze op school. Dus wat mij betreft: geen probleem’, zegt de 80-jarige Joost (die niet met zijn achternaam in de krant wil) van onder zijn zwarte paraplu. Maar, nuanceert de gepensioneerde schoolmeester, er moeten in Tholen niet te veel asielzoekers komen. ‘Niet omdat ik het niet wil, ma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .