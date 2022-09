‘Risico op overstroming is het hoogst in Nederland’

In geen land ter wereld loopt een hoger percentage van de bevolking het risico op een overstroming als in Nederland: bijna 60 procent.

Daarmee laat ons land onder meer Bangladesh en Vietnam achter zich. Het grote verschil: in Nederland zijn veel meer middelen beschikbaar om overstromingen tegen te gaan. De getallen zijn gebaseerd op onderzoek door Nature en door het bureau Visual Capitalist in een kaart verwerkt die het overstromingsrisico in beeld brengt.

Met name landen die grotendeels vlak zijn, aan zee liggen en beschikken over rivieren zijn kwetsbaar. Nederland voldoet aan alle drie de criteria. De meeste landen op de lijst liggen in het werelddeel Azië. Het zijn overigens India en China waar de meeste inwoners door overstromingen worden bedreigd, in beide gevallen bijna vierhonderd miljoen.

