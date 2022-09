VN: schendingen mensenrechten Xinjiang mogelijk misdaden tegen menselijkheid

De Chinese overheid heeft op grote schaal de mensenrechten van moslims in de provincie Xinjiang ‘ernstig’ geschonden. Mogelijk is er sprake van misdaden tegen de menselijkheid, aldus Michelle Bachelet, de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. In tegenstelling tot westerse parlementen en activisten spreken de VN echter niet van genocide.

Op het laatste nippertje maakte Bachelet woensdag, aan het einde van haar laatste werkdag bij de VN, het langverwachte rapport over de situatie van Oeigoeren en andere islamitische minderheden in het uiterste westen van China openbaar. In Xinjiang zijn volgens eerdere schattingen van de VN in de periode 2017 tot 2019 meer dan een miljoen mensen onderworpen aan een of andere vorm van detentie.

Dat gebeurt in zogenaamde ‘trainingscentra’, een Chinees eufemisme voor heropvoedingskampen, maar ook in reguliere detentiecentra en gevangenissen. In Xinjiang zijn al decennia uitbarstingen van etnisch geweld van Oeigoeren tegen de Han-Chinese dominantie van het gebied, dat Oeigoeren als..

