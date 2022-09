Hartpatiënten Nederland maakt zich zorgen over de bijverdiensten van specialisten in ziekenhuizen. Aanleiding is de corruptiezaak rond een groep medisch specialisten van het ziekenhuis Isala in Zwolle. De belangenorganisatie vraagt in een brandbrief aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aandacht voor de patiëntveiligheid. <

Droogte houdt zelfs aan als het gaat regenen

De komende weken wordt regen verwacht in Nederland en in de buitenlandse stroomgebieden van de Rijn en Maas, maar daarmee zijn de problemen met de droogte niet voorbij. Daarvoor moet het veel langer regenen. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. <

Jongen komt om bij aanrijding vrachtwagen

Een 12-jarig kind op een fiets is woensdagmiddag om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de Harderbosweg tussen Zeewolde en Biddinghuizen, in Flevoland. De jongen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen, aldus de politie. <

Fraudesysteem fiscus in ijskast na kritiek AP

De voorbereiding van een tijdelijk systeem dat signalen van onder meer fraude moet oppikken voor de fiscus, wordt voorlopig opgeschort. Aanleiding is de stevige kritiek van toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP), meldt staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst) aan de Tweede Kamer. <

Giro 555 verlengt actie voor Oekraïne

De actie voor Oekraïne van Giro 555 wordt verlengd tot en met 30 november. Volgens een woordvoerder gebeurt dat omdat er nog steeds donaties binnenkomen en er nog ‘heel veel hulp nodig is’. Eigenlijk zou woensdag de laatste dag zijn dat gedoneerd kon worden. Giro 555 heeft inmiddels ruim 173 miljoen euro opgehaald voor het land. <

Wethouders willen compensatie studenten

Armoedewethouders van veertien studentensteden roepen samen met politieke jongerenorganisaties de ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) en Carola Schouten (Armoedebeleid) met klem op om studenten via DUO zo snel mogelijk te compenseren in hun energierekening. Gemeenten hebben de capaciteit niet om studenten te helpen. Daarom is landelijke steun via de uitvoeringsorganisatie veel logischer, zeggen de wethouders van onder meer Groningen, Delft en Utrecht gezamenlijk in een brief die woensdag is uitgegaan. <

Aantal coronapatiënten in ziekenhuis daalt

Voor het eerst sinds 17 juni behandelen ziekenhuizen minder dan vijfhonderd mensen die het coronavirus onder de leden hebben. In de afgelopen dag zijn in totaal 22 bedden vrijgekomen en daardoor zakte het totale aantal opgenomen patiënten naar 489. De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die wegens hun coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere klachten hebben en het virus bij zich blijken te dragen. <

Regenboogzebrapad beklad in Tholen

Een zebrapad van regenboogkleuren bij het gemeentehuis in Tholen is beklad met ‘respectloze teksten’. De gemeente zegt dat woensdagmorgen te hebben geconstateerd. De teksten en de kleuren worden per direct van het zebrapad verwijderd, aldus de gemeente. Onbekenden gaven het zebrapad afgelopen weekend regenboogkleuren. <

Info over mortierongeval Mali achtergehouden

Het ministerie van Defensie, de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie wisten dat achterstallig onderhoud de oorzaak was van het dodelijke mortierongeluk in Mali in 2016, maar brachten dat niet naar buiten. In plaats daarvan hielden zij vast aan eigen onderzoeken, ook toen duidelijk werd dat die hoogstwaarschijnlijk niet konden kloppen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek. <

‘Minister blokkeerde campagne tegen vlees’

Het ministerie van Landbouw, onder leiding van de vorige minister Carola Schouten, heeft zelf ingegrepen om het eten van minder vlees uit een overheidscampagne voor klimaatmaatregelen te houden, zegt actiegroep Wakker Dier. Die beschuldigt minister Schouten van ‘censuur’. Het ministerie laat weten dat de suggestie dat iets uit de campagne is gehouden, niet klopt en kwalijk is, aldus een woordvoerder. <

Portretten Obama’s onthuld in Witte Huis

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill onthullen op 7 september alsnog de officiële Witte Huis-portretten van Michelle en Barack Obama. Traditiegetrouw doet de opvolgende president dat, maar Donald Trump organiseerde de ceremonie nooit voor zijn voorganger Obama. In de ceremoniële gedeeltes van het Witte Huis hangen meerdere schilderijen van voormalig presidenten en first ladies. <

VS keuren boostershots tegen omikron goed

De Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA heeft aangepaste COVID-19-vaccins van Moderna en Pfizer-BioNTech goedgekeurd die specifiek gericht zijn op de nieuwste stammen van de omikronvariant. Doel hiervan is een nieuwe boostercampagne op gang te brengen. De twee aangepaste boostershots zijn goedgekeurd voor mensen van 12 jaar en ouder voor de Pfizer-injectie en 18 jaar en ouder voor die van Moderna. <

IAEA-team is in stad bij kerncentrale Zaporizja

Een team van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) is gearriveerd in Zaporizja, niet ver van de gelijknamige kerncentrale in het zuidoosten van Oekraïne. Het konvooi met het veertienkoppige team staat onder leiding van het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap. <

Premier Japan wil af van banden met Moonsekte

Leden van de regeringspartij in Japan mogen geen banden meer hebben met de Japanse Verenigingskerk, beter bekend als de Moonsekte. Premier Fumio Kishida heeft dat aangekondigd nadat de afgelopen tijd veel te doen is geweest over de Moonsekte door de moord op oud-premier Shinzo Abe. De 41-jarige verdachte koesterde een wrok tegen Abe vanwege diens vermeende banden met de religieuze organisatie. <

Diana herdacht bij Kensington Palace

Op veel plekken wordt woensdag stilgestaan bij de dood van prinses Diana, precies 25 jaar geleden. Dat gebeurt onder meer bij Kensington Palace in Londen. Bij de voormalige woning van de prinses zijn talloze bloemen, kaarten en foto’s achtergelaten. Ook Diana’s broer Charles Spencer herdenkt zijn in 1997 op 36-jarige leeftijd overleden zus. <

Milieuramp en vissterfte in Oder voorbij

De situatie in de Duits-Poolse grensrivier de Oder, waar door een milieuramp massaal vissen zijn gestorven, is genormaliseerd. Dat heeft de noordoostelijke deelstaat Brandenburg woensdag gemeld. Volgens de regionale minister van Milieu Axel Vogel is ‘de acute crisis voorbij’, zei hij tegenover het parlement van Brandenburg. De hoeveelheden zuurstof en chlorofyl in de rivier zijn afgenomen naar een normaal niveau. <

Rechten van Catalaanse separatisten geschonden

Spanje heeft de politieke rechten van Catalaanse separatistenleiders geschonden, stelt het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Het VN-comité heeft een klacht van vier politici beoordeeld die vanwege hun betrokkenheid bij een illegaal referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië in 2017 werden veroordeeld voor opruiing. Het gaat onder meer om de oud-vicepremier. <

Russische economie kromp slechts licht

De Russische economie is in het eerste halfjaar met 0,4 procent gekrompen. Dat is veel minder dan verwacht door alle sancties tegen het land na de inval in Oekraïne. De sterk gestegen prijzen van olie en gas stutten echter de economie, die nu op weg lijkt naar een krimp van 3 procent in heel dit jaar. Ook kapitaalinvesteringen gaven de economie steun. <

Landelijke staking streekvervoer op komst

Werknemers in het streekvervoer leggen op 16 september in heel Nederland het werk neer, heeft vakbond FNV aangekondigd. Inzet is een betere cao. In aanloop naar die landelijke staking, waarbij overal streekbussen en regionale treinen niet zullen rijden, organiseert de bond al een viertal regionale stakingen. <

Gasprijs omlaag na sluiting Nord Stream

De groothandelsprijzen voor gas zijn woensdag in een sterk schommelende sessie gedaald. Beleggers zetten het dichtdraaien van de gaspijpleiding Nord Stream 1 af tegen het bericht dat er meer gas vanuit Noorwegen beschikbaar is. Op de voor Europa maatgevende beurs in Amsterdam daalde de prijs voor een megawattuur gas aan het einde van de middag met 17,55 euro naar 233,45 euro. Eerder in de sessie was er nog een prijsstijging tot 270 euro. <

MSC krijgt eigen terminal op Maasvlakte

Rederij MSC krijgt op termijn een eigen grote terminal in de haven van Rotterdam. Het bedrijf, dat onderdeel is van Hutchison Ports, wil in de Europahaven op de Maasvlakte een nieuwe terminal realiseren. De containerterminal zal in fases gebouwd en in gebruik genomen worden. De eerste fase van de terminal zal in het derde kwartaal van 2027 operationeel zijn, aldus het Havenbedrijf Rotterdam. <

Meer omzet voor horeca dan voor corona

Nederlandse restaurants, cafés en hotels hebben in het tweede kwartaal meer omzet behaald dan voor de coronacrisis. Lockdowns sloegen vorig jaar nog een flink gat in de inkomsten van horecaondernemingen, die een aanzienlijk deel van het voorjaar van 2021 dicht moesten blijven. Nu die beperkingen zijn opgeheven ontvangen horecabedrijven weer massaal gasten. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2021 steeg de omzet in de horeca met bijna 85 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). <

Prijzen in augustus nog harder gestegen

Het dagelijks leven is in augustus 13,6 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee stegen de prijzen in doorsnee nog harder dan een maand eerder. De inflatie is al tijden erg hoog doordat de prijzen voor gas en elektriciteit hard zijn gestegen. <