Koning bezoekt Ter Apel

Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) hebben woensdagmiddag het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel bezocht. Ze hebben gesproken met onder anderen de medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en met asielzoekers die net in Nederland zijn. De situatie bij het aanmeldcentrum is al langere tijd schrijnend vanwege het gebrek aan opvangplekken voor de asielzoekers. Koning Willem-Alexander was vooral geïnteresseerd hoe de medewerkers van het COA en van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de schrijnende situatie bij het centrum hebben ervaren. Unaniem zeiden zij dat dit niet is wat zij willen. ‘Je bent bij COA gaan werken om iets voor de gevluchte medemens te doen en je krijgt het gevoel dat je faalt’, zei een van hen. De koning leek onder de indruk en zei te beseffen dat de medewerkers meer dan hun best doen om de vluchtelingen te helpen. De koning sprak in de aankomsthal een Iraans gezin en twee mannen uit Syrië. Deze mensen waren net een dag in het centrum en zeiden dat ze goed werden opgevangen. Op het veld voor het centrum, waar honderden asielzoekers nachtenlang buiten hebben overnacht, verdrongen de asielzoekers zich om een selfie te kunnen maken met de koning. Enkelen gingen over hun situatie met de koning in gesprek.