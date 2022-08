Wordt dit de eerste rustige coronawinter? Jaap van Dissel: ‘Het beeld is niet heel ongunstig’

Jaap van Dissel: ‘Ik denk dat het fout zou zijn als we in Den Haag een advies over de schutting zouden gooien en dan hard weghollen. Dialoog is nodig.’

Den Haag

Daar zit hij, opvallend ontspannen achter zijn bureau op zijn werkkamer bij het RIVM, alsof er de afgelopen tweeënhalf jaar niets bijzonders is gebeurd. De storm is gaan liggen, het OMT is ontbonden, de strijd tegen corona is in rustiger vaarwater gekomen.

En dus wordt die strijd weer gewoon geleverd vanuit het Centrum Infectieziektebestrijding, waar Jaap van Dissel directeur is, door een ‘covid-19-responsteam’ dat wekelijks de laatste cijfers en ontwikkelingen doorneemt. Nog geen vijftig coronapatiënten liggen er op de intensive care. Niet niks, maar wel een aantal dat al maanden min of meer constant is.

‘Nou ja, in zoverre kan ik daarin meegaan dat we eigenlijk al geruime tijd helemaal geen maatregelen meer hebben anders dan de b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .