Cruiseschip in Amsterdam biedt onderdak aan 1000 asielzoekers

Amsterdam

De vluchtelingen kunnen er vanaf 1 oktober voor minimaal een half jaar terecht. Amsterdam is daarmee na Velsen-Noord de tweede gemeente die asielzoekers op een cruiseschip opvangt.

De schepen worden ingezet om het grote tekort aan opvangplekken terug te brengen. Aanvankelijk kunnen er in het Westelijk Havengebied 1000 mensen terecht, maar mogelijk worden dat er uiteindelijk 1500. Dit wordt bepaald tijdens twee vooraf bepaalde evaluatiemomenten, aldus de gemeente.

‘De situatie in Ter Apel is hartverscheurend’, zegt wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Vluchtelingen). ‘We moeten het tekort aan opvanglocaties nu met elkaar oplossen zodat vluchtelingen een plek vinden.’ Hij benadrukt dat de opvang op het cruiseschip een oplossing is voor de korte termijn.

flexwoningen

Onderdeel van de afspraken over de opvang op langere termijn is dat de hoofdstad maximaal 12 miljoen euro krijgt van het Rijk om versneld flexwoningen te bouwen. Dit bedrag is bedoeld voor duizend woningen, maar in totaal moeten er snel 2500 tot 3000 huizen beschikbaar zijn om de situatie op de overspannen Amsterdamse huizenmarkt te verbeteren.