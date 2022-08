Plassen in een zak voor beter milieu

In het Erasmus MC in Rotterdam krijgen patiënten sinds kort speciale plaszakken mee naar huis. Het gaat om patiënten die bij een CT-scan contrastvloeistof kregen toegediend om bloedvaten en organen goed zichtbaar te maken. De zakken zijn bedoeld om tijdens de eerste uren na thuiskomst de urine op te vangen, waarin zich ook de contrastvloeistof bevindt, zo blijkt uit een bericht op amazingerasmusmc.nl. In de plaszak verandert de urine direct in een soort stevige, geurloze gel die in de prullenbak kan.

Rotterdam

Op deze manier komt de contrastvloeistof niet via het riool in het oppervlaktewater terecht. Rioolzuiveringsinstallaties kunnen de moleculen in de contrastmiddelen, die bestaan uit jodiumhoudende stoffen, namelijk maar lastig uit het water filteren. Nu nog komt jaarlijks in heel Nederland 30.000 kilo contrastmiddel in het oppervlaktewater terecht, en deels ook in het drinkwater. Het Erasmus MC meldt dat de moleculen weliswaar niet giftig of gevaarlijk zijn, maar niet thuishoren in het milieu. Samen met vijf andere ziekenhuizen deed het Erasmus MC vorig jaar mee aan een proef met de plaszakken. Uit onderzoek onder 1500 deelnemers blijkt dat 95 procent na een volgend CT-onderzoek ‘zeker weer’ een plaszak wil gebruiken. 8 pro..

