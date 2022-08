Een medewerker van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) wordt verdacht van de diefstal van 102 computers van de dienst. Dat meldde het Openbaar Ministerie dinsdag in de rechtbank in Zwolle. Bij de opening van de strafzaak tegen een 42-jarige man uit Pijnacker en een 56-jarige man uit Drunen waren verdachten en advocaten afwezig. <

Van Ooijen: twee HPV-prikken voor 15-plussers

Jongeren ouder dan 15 jaar die zich laten vaccineren tegen het humaan papillomavirus (HPV) hoeven binnenkort maar twee prikken te halen in plaats van drie. Dat heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) besloten op advies van de Gezondheidsraad. Bij jongeren tot 15 waren twee prikken al de norm. <

Grondwaterstand op plekken lager dan ooit

De grondwaterstand in delen van Limburg en Noord-Brabant is eind augustus nog nooit zo laag geweest als op dit moment. In heel Nederland staat het grondwater zeer laag en het peil daalt verder. In twee gebieden in Twente en op de Veluwe is het gebruik van grondwater al verboden. Meer waterschappen in het land bereiden een verbod op grondwatergebruik voor. <

beeld anp

Vrachtwagenchauffeur Nieuw-Beijerland in cel

De Spaanse chauffeur van de vrachtauto van het dodelijk ongeval in Nieuw-Beijerland blijft vastzitten. De rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam heeft zijn voorarrest dinsdag met twee weken verlengd. De 45-jarige chauffeur wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijk en zwaar lichamelijk letsel, meldt het Openbaar Ministerie. <

‘Asielhotel’ kan jarenlang worden aangevochten

Tegen het kabinetsbesluit om de bestemming van het hotel in Albergen (gemeente Tubbergen) te wijzigen zodat er een asielzoekerscentrum (azc) kan komen, staat ‘gewoon’ bezwaar en beroep open. Als het besluit definitief is genomen, kan bij de voorzieningenrechter om schorsing van het besluit worden gevraagd. Als de rechter het besluit schorst, mag het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) het hotel nog niet gaan verbouwen. Dat zegt jurist Jan Reinier van Angeren tegen het ANP. <

beeld anp

Kabinet voor EU-ban op toeristenvisa Russen

Nederland is voorstander van een Europese ban op het afgeven van toeristenvisa aan Russen. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten na een bericht van RTL Nieuws. Over zo’n verbod wordt vandaag in Praag gesproken door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. <

RIVM: toename in coronavariant centaurus

De subvariant van het coronavirus centaurus lijkt in Nederland aan terrein te winnen. Het RIVM meldt een toename van het aantal mensen dat deze omikron-variant van het virus – officieel BA.2.75 genaamd – heeft. De subvariant wordt sinds juli van dit jaar in verschillende landen waargenomen. Centaurus is onder meer gezien in India, Australië, Japan, Canada, de VS, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. <

Uitgestelde zorg wordt amper ingehaald

Het is de ziekenhuizen in de afgelopen zomer nauwelijks gelukt om door corona uitgestelde zorg in te halen. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Er wachten nu net zo veel mensen extra op zorg als in juni. Gezien de sterk afgenomen coronazorg had de autoriteit een grotere inhaalslag verwacht. Ook tijdens eerdere periodes met minder corona werd er niet ingelopen. Er zijn wel verschillen in wachttijden tussen regio’s. <

Unicef: kinderen horen niet in noodopvang

Unicef zegt zich ‘grote zorgen’ te maken over de alleenreizende minderjarige asielzoekers die sinds afgelopen weekend vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn ondergebracht in crisisnoodopvang. Volgens het Kinderfonds van de Verenigde Naties horen kinderen niet thuis in de noodopvang. ‘Er is nauwelijks zicht op de kinderen, het is onveilig en ze missen zorg en onderwijs’, aldus de organisatie . <

Spaanse druiven eerder geoogst door klimaat

De druivenoogst in Spaanse wijngaarden is eerder begonnen vanwege de hoge zomertemperaturen en droogte als gevolg van klimaatverandering. In sommige wijngaarden wordt ook ‘s nachts geoogst om niet te hoeven werken in de broeierige hitte. Druiven worden meestal medio september geoogst, nu beginnen boeren al eind augustus. <

Legoland werkt aan pretpark bij Charleroi

Legoland wil een pretpark openen in België. Het nieuwe park moet tegen 2027 verrijzen naast het vliegveld van Charleroi, even ten zuiden van Brussel. Er zijn al Legoland-parken in thuisbasis Denemarken, in Zuid-Duitsland en in Engeland. Die verwelkomen ieder jaar miljoenen bezoekers. <

Kremlin stelt onderzoek in naar Poetin-criticus

De Russische autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar voormalig parlementslid Ilja Ponomarjov wegens het verspreiden van vermeend nepnieuws over het Russische leger, meldt staatspersbureau TASS. Ponomarjov stemde in 2014 als enige Russische parlementariër tegen de inlijving van de Krim. De onderzoekers hebben bij de rechtbank om zijn ‘arrestatie bij verstek’ gevraagd. <

VS steunen Pakistan na overstromingen

De Verenigde Staten verstrekken 30 miljoen dollar (ongeveer 30 miljoen euro) steun aan Pakistan na de recente overstromingen die aan minstens 1100 mensen het leven hebben gekost. Dat heeft de Amerikaanse ambassade in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad dinsdag bekendgemaakt. In het land is sinds juni twee keer zo veel regen gevallen als gebruikelijk. Daardoor staat een derde van het land onder water. <

beeld anp

Taiwan lost schoten op Chinese drone

Taiwan heeft voor het eerst waarschuwingsschoten gelost om een Chinese drone te verdrijven bij een Taiwanees eilandje voor de Chinese kust. Het onbemande toestel vloog daarop terug richting China. Het incident komt in een periode van opgelopen spanningen tussen het communistische Chinese regime en het afgesplitste, op het Westen georiënteerde Taiwan. <

Bisschop Breda legt taken neer wegens ziekte

Bisschop Jan Liesen (61) van het bisdom Breda legt voorlopig zijn taken neer omdat hij ziek is. De bisschop, die kortgeleden werd geopereerd, moet een ‘langere en intensieve behandeling’ ondergaan wegens kanker, zo laat het bisdom weten. De vicarissen en de econoom van het bisdom zullen voorlopig de zaken van het bisdom, de parochies en de religieuzen behartigen. <

Donatie aan Scientology Kerk is nu aftrekbaar

De Belastingdienst heeft de omstreden Scientology Kerk Amsterdam erkend als een algemeen nut beogende instelling (anbi), zo meldt de kerk in een persbericht. Een anbi geniet bepaalde belastingvoordelen. Zo hoeft er geen belasting over giften en schenkingen te worden betaald. Scientology vroeg de anbi-status al in 2012 aan. <

Topman Ryanair bezorgd over mogelijke recessie

Topman Michael O’Leary van de Ierse luchtvaartgroep Ryanair is bezorgd dat een mogelijke economische recessie de luchtvaart in het winterseizoen kan raken. Ook de hoge inflatie kan volgens hem voor problemen gaan zorgen omdat mensen mogelijk minder vaak op vliegvakantie gaan om geld te besparen. ‘Je zou gek zijn als je je geen zorgen zou maken over een dreigende recessie’, zei O’Leary tegen verslaggevers in Londen. <

beeld anp

Luchtvaartsector kritisch op plan uitstootrechten

De Europese luchtvaartindustrie is kritisch over de plannen van de Europese Commissie om de uitstoot in de luchtvaart te verminderen. Met name de handel in uitstootrechten kan op kritiek rekenen omdat volgens de sector daardoor Europese maatschappijen benadeeld worden ten opzichte van andere partijen. Dat schrijft voorzitter Marnix Fruitema van Barin. <

Nederland blijft grootste bierexporteur van EU

Nederland was ook vorig jaar de grootste bierexporteur van alle Europese landen. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat dinsdag. In 2021 exporteerde Nederland zo’n 1,9 miljard liter bier naar landen zowel binnen als buiten de EU. Dit is meer dan een vijfde van al het bier dat vanuit Europa uitgevoerd werd. Alcoholvrij bier is hierbij overigens niet meegerekend. <

beeld anp

Knot denkt dat inflatie nog een tijd hoog blijft

De inflatie in de eurozone blijft nog wel even hoog, verwacht president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). De hoge prijsstijgingen worden namelijk niet alleen veroorzaakt door schokken als de hoge energieprijzen en tekorten aan materialen en producten als computerchips, maar ook door een hoge vraag naar producten en diensten. Dat leidt Knot af uit de meevallende groeicijfers van de Europese economieën. <

Boete voor KPN wegens gebrekkig aftapsysteem

Telecomconcern KPN heeft van het Agentschap Telecom een boete van 450.000 euro gekregen. Onderzoek van de autoriteit heeft uitgewezen dat de beveiliging van het aftapsysteem van KPN niet aan de wettelijke eisen voldeed. De Volkskrant berichtte in april vorig jaar over het Chinese Huawei dat in 2010 ongeautoriseerde toegang had tot gevoelige systemen van de grootste telecomaanbieder van Nederland. <

Meer huishoudens aan variabel energiecontract

Steeds meer huishoudens sluiten een variabel energiecontract af met energiemaatschappijen. Vaak noodgedwongen omdat het oude contract afloopt en vaste contracten met een langere looptijd nagenoeg niet meer aangeboden worden of onbetaalbaar zijn. In de eerste helft van het jaar steeg het aantal huishoudens dat een variabel energiecontract heeft naar 56 procent, aldus toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). <

Antony wordt duurste voetballer Eredivisie

De Braziliaanse aanvaller Antony heeft Frenkie de Jong afgelost als speler die voor de hoogste transfersom vertrekt uit de Eredivisie. Manchester United betaalt aan Ajax maximaal 100 miljoen euro voor de 22-jarige vleugelspits. Ajax verkocht drie jaar geleden De Jong aan FC Barcelona voor 75 miljoen euro, een bedrag dat kan oplopen tot 86 miljoen. <