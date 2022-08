Boeren toch om tafel met Remkes en kabinet

Den Haag

Ze zeiden eerder op dinsdag dat ze alleen met stikstofbemiddelaar Johan Remkes willen praten als het tijdens het overleg kan gaan over voor de boeren ‘cruciale punten’ in het stikstofbeleid. Daarbij gaat het over de deadline voor de halvering van de stikstofuitstoot, de PAS-melders, het stikstofkaartje, het inzetten op innovaties en de kritische depositiewaarde (kdw) – de grens aan de hoeveelheid stikstof die een specifiek natuurgebied aankan.

De boeren vinden deze kdw ongeschikt als instrument om de natuur mee te beschermen, het kabinet benadrukt juist dat de kdw nodig is.

Volgens LTO zijn onder meer Agractie, Farmers Defence Force, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Producentenorganisatie Varkenshouderij en Biohuis betrokken bij deze onderlinge afspraken. Agractie-voorman Bart Kemp zei gisteravond dat hij bericht heeft gekregen dat ‘Remkes en het kabinet ingaan op ons agendavoorstel’.

Hij voegt eraan toe: ‘Op deze manier is aan onze voorwaarden voldaan om een constructief gesprek te kunnen voeren dat hopelijk tot resultaat en een begin van herstel van vertrouwen zal leiden.’

De woordvoerder van Remkes bevestigt dat er verder gesproken wordt, maar wil niet reageren op de beweringen van Agractie. De woordvoerder van stikstofminister Christianne van der Wal evenmin.

LTO Nederland laat weten: ‘We wachten de definitieve agenda nog af, maar de signalen zijn positief en een gesprek met de sector zou met het oog op vertrouwensherstel goed zijn.’ De land- en tuinbouworganisatie is woensdag aanwezig bij het overleg.

Bij Remkes zullen ook premier Mark Rutte, landbouwminister Henk Staghouwer, stikstofminister Christianne van der Wal en infrastructuurminister Mark Harbers aanschuiven. De locatie is nog niet bekend. Bijna vier weken geleden spraken Remkes, kabinetsleden en landbouworganisaties met elkaar in Utrecht. Remkes sprak na afloop van een constructief gesprek, maar LTO Nederland was ontevreden. <