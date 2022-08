Bloeddonor laat het steeds vaker afweten, hoe zit dat?

Bloed geven is niet meer zo vanzelfsprekend als het dertig jaar geleden was, signaleert bloedbank Sanquin.

Amsterdam

‘We zien de bereidheid om bloed te geven de afgelopen vier jaar al langzaam achteruit gaan’, vertelt woordvoerder Merlijn van Hasselt van Sanquin. ‘Dat was altijd rond de vakanties, als het mooi weer was of er grote sportevenementen waren, waardoor mensen niet op een oproep reageerden.

Maar sinds de coronaperiode is de respons het hele jaar door structureel afgenomen. We hebben dat nog niet eerder meegemaakt. We moeten meer moeite doen om donoren te overtuigen. Voorheen benaderden we voor één donatie gemiddeld drie donoren, nu is dat op sommige plaatsen opgelopen naar vijf.’

Reden voor Sanquin, die de een wettelijke taak heeft om voor voldoende voorraad te zorgen, actief nieuwe donoren te gaan werven. ‘We hebben ..

