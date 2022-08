CU-Jongeren noemen asieldeal ‘schrijnend en fout’, maar willen kabinet niet opblazen

Vluchtelingen in Ter Apel stappen in bussen die ze naar noodopvanglocaties brengt zodat ze niet buiten hoeven te slapen

Perspectief-voorzitter Jens Mostert was de avond voordat de kabinetsplannen gepresenteerd werden bij een informele partijbijeenkomst. Hij proefde bij ChristenUnie-leden onvrede over de situatie in Ter Apel en de spelende asielproblematiek. Die onvrede nam sterk toe nadat een dag later het kabinet met een asieldeal kwam.

Een brief waarin opgeroepen werd om de plannen van tafel te halen, werd niet alleen door honderden partijleden, maar ook door het voltallige bestuur van de jongerenafdeling ondertekend.

Waarom bent u ontevreden over de asielplannen?

‘Omdat de plannen geen goede oplossing voor de lange termijn bieden. Er wordt paniekvoetbal gespeeld. In het coalitieakkoord staan goede dingen, en nu worden er onder het mo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .