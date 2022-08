Groningse bestuurder niet gekend in gasdossier

Den Haag

Hij noemt het ‘schandalig, echt schandalig’ dat de productie in 2013 is opgeschroefd, na een zware aardbeving in het nabijgelegen Huizinge in 2012.

De parlementaire enquêtecommissie onderzoekt in deze tweede week van openbare verhoren de aardbeving onder Huizinge. Deze beving, de zwaarste die ooit is gemeten in Groningen, wordt gezien als een keerpunt in de discussie over de aardgaswinning in de provincie. Rodenboog (CDA) was burgemeester van Loppersum ten tijde van deze beving en is als eerste aan de beurt om te worden verhoord.

Toen Rodenburg in 2003 begon als burgemeester, was er zelfs in zijn eigen gemeente weinig oog voor de problemen rond de aardbevingen die veroorzaakt leken door de gaswinning. Hij memor..

