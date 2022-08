Gasverbruik met kwart omlaag

Het gasverbruik in Nederland is in de eerste zes maanden van dit jaar met een kwart gedaald ten opzichte van vorig jaar. Vooral de industrie verbruikte flink minder gas.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste helft van dit jaar is 17,6 miljard kubieke meter gas verbruikt. Huishoudens verbruikten naar schatting 16 procent minder gas. Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen is het lastig te zeggen waar deze afname precies door komt. ‘Wat ongetwijfeld een rol speelt, zijn de hoge energieprijzen en het feit dat het een zachte winter was’, aldus Van Mulligen.

De daling in het gasverbruik is vooral te danken aan de energie-intensieve industrie en elektriciteitscentrales. Met name in de chemische industrie (32 procent) en de aardolie-industrie (59 procent) daalde het gasverbruik fors. Dat de productie in sommige takken van de industrie lager l..

