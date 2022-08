Zoutkamp biedt opvang voor maximaal 700 mensen

Het is de bedoeling de locatie voor zes maanden in gebruik te hebben. Ook staat in de brief dat op de locatie naast de benodigde opvang en zorg, 24/7 beveiliging aanwezig zal zijn. En dat de locatie ‘zo zal worden georganiseerd dat de mensen zo veel mogelijk op de locatie blijven’.

Na een voorregistratie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel en een afspraak voor de Identificatie en Registratie (I&R), worden volwassen asielzoekers overgebracht naar het terrein in Zoutkamp.

Op de dag van de afspraak voor I&R regelt het Rijk het vervoer naar Ter Apel. Na afronding van dit proces worden de asielzoekers ondergebracht in (crisis)noodopvang. Ze komen in principe niet terug naar Zoutkamp, schrijft Van der Burg.

De noodopvanglocatie in Zoutkamp moet de onhoudbare situatie in het aanmeldcentrum Ter Apel verlichten. Daar hebben de afgelopen periode honderden mensen buiten geslapen omdat het aanmeldcentrum overvol zit. De medische en hygiënische situatie was erbarmelijk.

De noodopvanglocatie van Defensie - die door Van der Burg voorportaal wordt genoemd - is in eerste instantie bedoeld voor de ‘buitenslapers’ en de nieuw aangekomen asielzoekers.

Burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland heeft Dorpsbelangen Zoutkamp en Vierhuizen maandagochtend persoonlijk geïnformeerd.

De verkoop van het zogenoemde ‘asielhotel’ in Albergen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan doorgaan, zo heeft de rechtbank in Almelo maandag besloten. Het COA, dat asielzoekers wil onderbrengen in Hotel ‘t Elshuys, spande een kort geding aan tegen de eigenaresse van het hotel toen bleek dat zij onder de verkoop uit probeerde te komen.

‘Uit de contacten tussen de makelaar en het COA blijkt dat steeds duidelijk was dat het COA het hotel wilde gebruiken voor opvang met veel meer bedden dan het hotel heeft’, aldus de rechter. ‘Het COA heeft open kaart gespeeld over zijn bedoeling met het hotel.’ Het kort geding trok grote belangstelling. De rechtbank had twee extra videozalen ingericht voor de tientallen belangstellenden.

In de koopovereenkomst is geregeld dat de overdracht van Hotel ‘t Elshuys maandag zou moeten plaatsvinden. Afgelopen week liet de eigenaar echter per brief weten dat ze van de koop afzag omdat er vooraf niet duidelijk was verteld dat er 150 tot 300 asielzoekers en/of statushouders in het hotel gehuisvest zouden worden. Volgens het COA is daar echter sinds het eerste contact in april al duidelijkheid over geweest.

Het hotel beschikt over 28 kamers en 74 bedden. Opschaling tot 200 mensen ziet de eigenaresse niet zitten. ‘Tweehonderd kan niet. Ik kan me wel voorstellen dat er in sommige kamers een stapelbed komt. Maar ik blokkeerde helemaal toen ik hoorde dat er plannen waren voor driehonderd mensen met ook units in het weiland’, legde de eigenaresse de rechter uit.