Asielexpert: ‘Gezinshereniging bewust traineren mag niet, en dat doet het kabinet’

Het nieuwe asielakkoord dat het kabinet afgelopen vrijdag presenteerde, schuurt met het recht. Dat zegt asielexpert Mark Klaassen. ‘Het kabinet handelt in strijd met de richtlijn voor gezinshereniging. Zowel met de geest als de letter.’

Leiden

De vier coalitiepartijen die zich in de asieldiscussie in twee tegenovergestelde kampen bevinden, toonden zich vrijdag allemaal tevreden. Met de zwaarbevochten asieldeal wordt volgens VVD en CDA gezinshereniging opgeschort en behoort dwangopvang zoals in Tubbergen tot het verleden.

Volgens D66 en ChristenUnie biedt de deal juist zicht op verplichte opname van asielzoekers door gemeenten. Deze twee coalitiepartijen claimen bovendien dat aan de Europese regels omtrent gezinshereniging niet wordt getornd.

Mark Klaassen is universitair docent vreemdelingenrecht aan de Universiteit Leiden met een bijzondere interesse voor gezinshereniging. Daarnaast is hij lid van de onafhankelijke commissie Vreemdelingenzaken die het kabinet op het..

