In Nieuw-Beijerland komt het vrachtwagendrama hard aan: ‘Wij zijn allen één in het verdriet’

Slachtofferhulp, politie, scholen en de kerk schieten betrokkenen te hulp na het ongeluk in Nieuw-Beijerland waarbij zaterdag zes doden en zeven gewonden vielen. ‘Mensen zijn in shock.’

Bloemen op een tijdelijke gedenkplek die is ingericht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in de buurtschap Zuidzijde, waarbij zes mensen om het leven kwamen en zeven mensen gewond raakten.

‘Wie behoefte heeft aan hulp, kan zich bij ons melden’, zei huisarts Adrie Evertse zondag ten overstaan van een zaal vol verdriet. Vier huisartsen en de dominee kwamen naar de besloten bijeenkomst over het ‘verschrikkelijke vrachtwagendrama’ waarmee de inwoners van Nieuw-Beijerland en omstreken zaterdagavond werden geconfronteerd. In één klap vielen daarbij zes doden en zeven gewonden. Hoe ga je daar als kleine gemeenschap mee om?

‘Deze calamiteit heeft een niet te onderschatten impact op tientallen betrokkenen’, benadrukt woordvoerder Alma de Haan van Slachtofferhulp. ‘Mensen zijn in shock. Voor ons is dit vergelijkbaar met grote incidenten zoals het gijzeldrama in de Amsterdamse Apple Store in februari, of de schietpartij in McDonald’s ..

