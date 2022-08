Manifest tegen Transgenderwet: ‘Geslacht is geen keuze, maar biologisch feit’

‘Deze wet en de culturele verandering die ermee gepaard gaat, is dermate fundamenteel, dat je die niet zonder een goede discussie vooraf kunt doordrijven.’

Als een man zich vrouw voelt, of andersom is het straks mogelijk zonder tussenkomst van een deskundige het geslacht te laten aanpassen op de geboorteakte. Althans, dat is de bedoeling van de nieuwe Transgenderwet waar de Tweede Kamer zich dit najaar over buigt. Met deze wet vervalt tevens de leeftijdsgrens van zestien jaar die nu geldt om bij de burgerlijke stand het geslacht te wijzigen.

‘Is dit wel zo’n goed idee? Hier zitten veel haken en ogen aan, juist voor mensen met genderdysforie’, waarschuwt historicus en publicist Bart Jan Spruyt.

verzetSamen met socioloog Elise van H..

