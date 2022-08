Drop om te snoepen? Pillen om te poepen? De winkel van Anton Sinkel had het allemaal

Anton Sinkel wist zijn manufacturen goed te verkopen. Zijn winkel aan de Oude Gracht in Utrecht werd een trekpleister.

Het gebouw aan de Oude Gracht in Utrecht waar Anton Sinkel in 1839 zijn winkel begon. (beeld wikimedia commons)

Op vrijdag 26 juli 1839 deed de Utrechtse Courant verslag van een vergadering van het provinciebestuur. De toon was tevreden en optimistisch. Binnenkort zou er ten westen van de stad een ‘ijzeren spoorweg’ worden aangelegd, met een ‘rustplaats’ ter hoogte van de Catharijnepoort, waardoor ‘nieuwe levendigheid’ zou ontstaan en de mogelijkheid van stadsuitbreiding. Overigens, zo schreef de krant, wint de stad Utrecht steeds in aanzien door de vertimmering van oude woningen en de bouw van nieuwe huizen. Als voorbeeld diende allereerst genoemd te worden de winkel van ‘den heer A. Sinkel’ op het terrein van het voormalige Barbaragasthuis, op de hoek van de Oude Gracht in het centrum van de stad.

Wie was ‘den heer A. Sinkel’? De heer Sinkel was ..

