Overlooplocatie voor Ter Apel komt in Zoutkamp, plek voor 700 asielzoekers

De gewenste overlooplocatie voor het overbelaste aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is gevonden. Bij een militaire kazerne buiten het Noord-Groningse Zoutkamp komt volgende maand plek voor vijfhonderd tot zevenhonderd asielzoekers.

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad overleggen maandagavond opnieuw over de opvangcrisis, waarschijnlijk in het bijzijn van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).

Vorige week drong de Groningse burgemeester Koen Schuiling aan op een locatie waar asielzoekers uit Ter Apel naartoe overgebracht konden worden, desnoods gedwongen. Voor het overbezette aanmeldcentrum sliepen tientallen mensen op de grond, uit vrees hun plek in de rij voor de asielprocedure te verliezen.

Schuiling vond dat de overlooplocatie in een andere provincie dan Groningen moest worden gezocht, omdat veel gemeenten in Groningen al een bijdrage leveren aan (nood)opvang. Nu is er dus toch weer een locatie in Groningen gekozen als ‘voorportaal’ voor Ter Apel, zoals staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) het noemt in een brief de gemeente Het Hogeland.

opvanglocatie op terrein Defensie

