COA regelt 500 opvangplekken voor asielzoekers bij Ter Apel, handvol mensen slaapt alsnog buiten

Voor het eerst in tijden hebben de afgelopen nacht bij het aanmeldcentrum in Ter Apel geen asielzoekers buiten hoeven te slapen. De enkelingen die weigerden te vertrekken kregen veldbedden en dekens van het Rode Kruis.

Asielzoekers buiten de poort bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Voor enkele honderden asielzoekers was de afgelopen nachten in het centrum geen plek.

In de voorgaande nachten hadden steeds enkele honderden mensen overnacht op het grasveld tussen het aanmeldcentrum en de aangrenzende provinciale weg, omdat in het centrum geen plek voor hen was. Zondag wist het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor bijna 500 mensen elders een opvangplek te regelen. In onder meer Zwolle en Doetinchem openden nieuwe locaties.

Enkele mensen kozen er volgens het COA zelf voor om buiten te blijven. ‘Ze wezen alles af’, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Het Rode Kruis heeft aan ongeveer 25 mensen veldbedden en dekens uitgedeeld, om te voorkomen dat zij op de koude grond moesten liggen. Volgens het COA kozen twintig van hen er alsnog voor om in het aanmeldcentrum te overnachten.

Het enige aanmeldcentrum ..

