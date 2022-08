Oorzaak drama bij barbecue nog onduidelijk

Zes mensen zijn om het leven gekomen nadat een vrachtwagen zaterdagavond inreed op een barbecue in Nieuw-Beijerland. De verslagenheid in de gemeenschap is groot.

Nieuw-Beijerland

Onder invloed van alcohol was hij in ieder geval níet. Maar wat er dan wél voor gezorgd heeft dat een Spaanse vrachtwagenchauffeur zaterdagavond in Nieuw-Beijerland onderaan een dijk inreed op een groep mensen is nog onduidelijk.

Die groep mensen - het waren er ongeveer vijftig - was net begonnen met een barbecue toen om iets over zes de vrachtwagen van de dijk afdenderde. Hij schoot dwars door een tent die daar vanwege de barbecue was neergezet en kwam iets verderop tot stilstand. Vrachtwagenchauffeur Kees van Peenen was bij de barbecue, vertelde hij zondag aan RTV Rijnmond. ‘Ik heb hier een collega wonen, die is ook vrachtwagenchauffeur. Ik zei nog tegen hem: kijk, een vrachtwagen op zaterdag. Ik draaide me om om m..

