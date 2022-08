KNMI: Zomer nu al recordzonnig

De Bilt

De zomerzon heeft volgens weerinstituut KNMI dit jaar al vaker geschenen dan in enig ander zomerseizoen sinds het begin van de metingen in 1965. Het oude record van 1976 is daarmee verbroken, vier dagen voor het einde van de meteorologische zomer. Volgens het KNMI past de zonnige zomer van dit jaar ‘in de trend van toenemende zonnestraling in Nederland sinds de jaren 90’. Zo is er sprake van een toename van 3 procent aan zonnestraling per tien jaar; in de lente is dat zelfs 5 procent. Het weerinstituut berekent de landelijke zonnestraling op basis van de gemiddelde zonnestraling gemeten bij de vijf KNMI-stations De Kooy (bij Den Helder), Eelde (bij Groningen), De Bilt, Vlissingen en Maastricht.