Informatieavond over vluchteling in huis

Zwolle

De informatieavond over je huis openstellen voor vluchtelingen had Jan de Beer al georganiseerd ver voordat de kranten vol stonden met de noodsituatie in Ter Apel. De Zwolse jurist vindt namelijk al veel langer dat vluchtelingen meer hulp nodig hebben dan dat centrale opvangcentra bieden. ‘Ik had vertrouwen in de overheid dat het met ons Nederlandse asielrecht wel snor zat, totdat mijn vrouw en ik ruim drie jaar geleden een vijftien-jarige Afghaanse jongen in huis kregen.’ Ons asielrecht biedt het minimale: veiligheid, bad, brood – geen gezonde maaltijd – en niet altijd een echt bed. Juist kinderen en tieners snakken naar liefde en aandacht, maar ze komen in een bureaucratische omgeving.’ Hij gelooft vol enthousiasme in het i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .