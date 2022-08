Seksuele kinderuitbuiting is een verborgen probleem: ‘Weten vaak niet dat zij rechten hebben’

Armoede, honger, klimaat: de wereld moet er in 2030 op tal van gebieden beter voor staan, zo is in 2015 in VN-verband afgesproken. We zijn nu halverwege, zijn we op de goede weg? Vandaag het negende en laatste deel: seksuele uitbuiting van kinderen.

Een van de moeilijkste dingen is het vinden van meisjes die seksueel worden misbruikt, vertelt Mahima Sashank. ‘Omdat ze worden gediscrimineerd en buitengesloten, kunnen ze veelal niet praten over hun situatie of opkomen voor hun rechten’. Sashank werkt voor kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes in de Indiase staat Noord-Karnataka. Ze zet zich in voor vrouwen en meisjes die vastzitten in prostitutie binnen het Devadasi-systeem. Dat is een culturele traditie in India, die van moeder op dochter wordt overgegeven.

Hierin worden meisjes op jonge leeftijd - vaak nog jonger dan veertien jaar - tijdens een ceremonie toegewijd aan een godheid. Voor de rest van hun leven moeten ze gedwongen werken als prostituee, waarbij ze te maken krijgen me..

