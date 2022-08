Dat Groningen dit weekend feest viert, is te danken aan een blunder van Bommen Berend

1572 / 1672 is een serie over ‘de geboorte van Nederland’ in 1572 en het Rampjaar 1672. Beide onderwerpen wisselen elkaar wekelijks af. Aflevering 21: Groningens Ontzet.

De Martinikerk, waar Hofstede de Groot in 1838 een feestrede hield over Groningens Ontzet.

Op 20 augustus 1672, de dag waarop er een einde kwam aan de levens van Johan en Cornelis de Witt, werd de stad Groningen belegerd door de troepen van de bisschop van Münster, Bernhard van Galen. De belegering was begonnen op woensdag 27 juli. Sindsdien had Bernhard van Galen zijn bijnaam, Bommen Berend, eer aan gedaan. Een van de eerste huizen die door een voltreffer waren geraakt, was een huis aan de Oosterstraat, met in de voorgevel een beeltenis van de heilige Maria. Veel katholieken hadden er hun kostbaarheden ondergebracht, in het vertrouwen dat het huis door Maria beschermd zou worden.

De bombardementen waren hevig en laten nog steeds hun sporen na. In 2018 werd er vlak buiten het stadscentrum een bom gevonden die waarschijnlijk d..

