Er is een einde gekomen aan de uitzonderlijk lange regionale hittegolf in het Gelderse Hupsel. Het werd er vrijdag niet meer zomers warm met temperaturen boven de 25 graden, meldt Weeronline. De hittegolf in Hupsel begon op 8 augustus en duurde achttien dagen. Een regionale hittegolf duurde drie keer nóg langer. <

Man vast voor poging doodslag na wedstrijd

Van de elf mensen die donderdag rond de voetbalwedstrijd van FC Twente tegen het Italiaanse Fiorentina werden opgepakt, zit vrijdag nog één persoon vast. Het gaat om een 51-jarige man uit Enter (Overijssel), die wordt verdacht van poging doodslag. Hij mishandelde een lid van de mobiele eenheid, meldt de politie. <

‘In Limburg plek voor kleine kernreactoren’

Limburg heeft mogelijkheden voor de bouw van kleine kernreactoren, maar het aantal plekken waar die gebouwd kunnen worden, is beperkt. Voor een grote kerncentrale is in Limburg geen plaats. Dat komt naar voren uit onderzoeken die vrijdag door gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (D66) aan de Limburgse Staten zijn verzonden. <

Scheuren ontdekt in de dijk bij Zegveld

In de dijk langs de Grecht bij het Utrechtse Zegveld zijn droogtescheuren ontdekt. De scheuren lopen zowel horizontaal als verticaal door het buitenste deel van de dijk. Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaat de schade direct repareren, want scheuren kunnen uitgroeien tot een dijkbreuk. De Grecht is een wetering in de buurt van Woerden. <

20 miljoen sigaretten in loods Haarlemmermeer

De douane en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) hebben donderdag 20 miljoen illegale sigaretten en 23.000 kilo illegale tabak gevonden in een loods in de gemeente Haarlemmermeer, meldt de douane vrijdag. De loods bevindt zich op een bedrijventerrein. Volgens de douane zouden de sigaretten en de tabak op de Nederlandse markt een accijnswaarde van 8,6 miljoen euro hebben gehad. Een woordvoerder meldt dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht. De FIOD schetst dat in de loods ook grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal, filters en vloeipapier is gevonden. <

Man die terras op reed in Renesse blijft in de cel

De 51-jarige man die begin deze week tot twee keer toe met zijn auto een vol terras bij een horecagelegenheid aan de Hogezoom in het Zeeuwse Renesse op is gereden, blijft nog veertien dagen langer in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris bepaald. Door de aanrijding raakte een vrouw gewond. De man wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. Aanleiding voor het voorval zou een ruzie zijn geweest met het personeel van de horecagelegenheid. <

Niet meer meldingen na nieuwe BOOS-aflevering

Slachtofferhulp Nederland heeft na de tweede uitzending van het onlineprogramma BOOS over The Voice of Holland niet meer meldingen gekregen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Nu zien we dat het aantal telefoontjes gelijk is gebleven met hoe het recentelijk was’, zegt een woordvoerster. Na de eerste uitzending waarin de misstanden rondom The Voice of Holland aan de kaak werden gesteld, zag Slachtofferhulp een piek in het aantal meldingen.<

Verdachte van inrijden op terras Brussel gepakt

De Belgische politie heeft een verdachte opgepakt voor het incident in Brussel waarbij een bestelwagen inreed op een terras. Het Brussels parket bevestigt dit na berichtgeving van Vlaamse media. De arrestatie vond plaats in Antwerpen. De bestelwagen reed vrijdag rond 13.00 uur in op een terras in de Sint-Michielsstraat. Zes personen liepen daarbij lichte verwondingen op. <

Waterstand Rijn bij Kaub gedaald tot onder meter

Het waterpeil in de Rijn bij de Duitse stad Kaub, tussen Koblenz en Mainz, is gedaald tot onder de 1 meter. Door de regenval was er de laatste dagen sprake van een stijgend waterpeil. Maar dat is nu dus weer aan het zakken. Het waterpeil bij Kaub daalde ruim een week geleden nog naar een officiële stand van 30 centimeter. <

Oekraïne gaat vaker verplichten tot evacuatie

De Oekraïense regering gaat burgers in meer gebieden aan de frontlinies van de oorlog verplichten te evacueren. Hiertoe is besloten omdat deze plekken in de winter bezet kunnen worden of problemen kunnen krijgen met de centrale verwarming, aldus vicepremier Irina Veresjtsjoek. De evacuaties zullen plaatsvinden in de oostelijke regio Charkov en in het zuiden in Zaporizja en Mykolajiv. <

‘Zweden en Finnen komen Turken tegemoet’

Bij hun streven naar lidmaatschap van de NAVO hebben Zweden en Finland steun uitgesproken voor de veiligheidszorgen van de Turkse regering in Ankara. NAVO-lidstaat Turkije eist die steun om akkoord te kunnen gaan met Zweedse en Finse toetreding. Volgens Ankara hebben Zweden en Finland hun toezegging om ‘terreur’ te bestrijden hernieuwd, in Finland tijdens hun eerste overleg. <

Kunstcollectie Microsoft-oprichter Allen geveild

De kunstcollectie van de in 2018 overleden Microsoft-oprichter Paul Allen wordt later dit jaar geveild door veilinghuis Christie’s. De 150 kunstwerken hebben samen een geschatte waarde van 1 miljard dollar en vormen zo ‘de grootste en meest uitzonderlijke kunstveiling in de geschiedenis’, stelt Christie’s. <

BBC: Rusland verbrandt dagelijks veel gas

Bij een fabriek van het Russische bedrijf Gazprom in de buurt van de grens met Finland brandt al weken een gigantische ‘waakvlam’, waar volgens een analyse van Rystad Energy dagelijks ruim 10 miljoen euro aan gas wordt verspild. Experts zeggen tegen de BBC dat het mogelijk om gas gaat dat voorheen naar Duitsland geëxporteerd werd. In de vlam, op tientallen kilometers afstand te zien, zou iedere dag meer dan vier miljoen kubieke meter gas worden verbrand. <

Deel ECB wil rentestap met 0,75 procentpunt

Sommige beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) zouden tijdens de vergadering in september willen discussiëren over een rentestap met 0,75 procentpunt. Dat een dergelijke grote stap van 75 basispunten recessierisico’s met zich meebrengt, lijken ze voor lief te nemen. Vooral omdat het doel nu moet zijn om de inflatie te beteugelen. <

Spoedoverleg ministers EU over energiecrisis

De energieministers van de EU-landen komen met spoed bijeen om uitwegen te zoeken uit de energiecrisis. Minister Jetten en zijn collega’s gaan overleggen over ‘specifieke noodmaatregelen’, zegt Tsjechië, dat de Europese Unie dit halfjaar voorzit. Tsjechië ‘zal een spoedvergadering beleggen’, kondigde premier Petr

Fiala op Twitter aan. <

TotalEnergies verkoopt Russisch belang

TotalEnergies verkoopt zijn belang in Terneftegaz aan zijn Russische partner Novatek. Het Franse olie- en gasconcern kwam onlangs in opspraak vanwege de samenwerking. Dat kwam onder andere door de levering van vliegtuigbrandstof door de joint venture die mogelijk door het Russische leger in Oekraïne is gebruikt. Onderzoek van de Franse krant Le Monde en activistengroep Global Witness toonde aan dat de vliegtuigbrandstof werd geproduceerd uit gascondensaat dat werd geleverd door Terneftegaz. <

India gaat mogelijk rijstexport beperken

India gaat naar verwachting de export van sommige rijstsoorten beperken omdat het binnenlandse aanbod wordt bedreigd. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. De Indiase overheid bespreekt op dit moment beperkingen op de export van zogeheten breukrijst, die goed is voor bijna 20 procent van de Indiase uitvoer naar het buitenland. <

Ook Moderna: BioNTech heeft patent geschonden

Biotechbedrijf Moderna klaagt branchegenoot BioNTech en farmaceut Pfizer in de Verenigde Staten aan voor het schenden van patenten rondom de mRNA-techniek. Die beschermde techniek zouden BioNTech en Pfizer bij het ontwikkelen van hun coronavaccin Comirnaty zonder toestemming hebben gebruikt. Eerder klaagde een andere vaccinontwikkelaar, CureVac, BioNTech ook al aan. Ook CureVac claimt dat BioNTech zijn patenten heeft geschonden. <

KPN verlaagt onder druk ACM glasvezeltarieven

KPN en Glaspoort hanteren vanaf vrijdag lagere tarieven voor toegang tot het glasvezelnetwerk. Het gaat om toegang voor andere partijen die via hun glasvezelnetwerk internetdiensten aan willen bieden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had bij de netwerkaanbieders aangedrongen op de prijsverlagingen. <

Britten gaan driedubbele betalen voor energie

Britse huishoudens gaan deze winter bijna drie keer meer betalen om hun huizen te verwarmen in vergelijking met een jaar geleden. Dat is een schokkende prijsstijging voor miljoenen Britten die al moeite hebben om hun dagelijkse boodschappen te betalen. De Britse energietoezichthouder Ofgem verhoogde het maximumtarief voor energierekeningen tot een record van 3549 pond vanaf 1 oktober. Dat is zo’n 4090 euro. <