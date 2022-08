In de vorige asielcrisis stonden gemeenten klaar voor opvang, maar toen hoefde het ineens niet meer

Gemeenten die nu het dringende verzoek krijgen om azc’s te vestigen, kunnen zich de vorige asielcrisis nog goed herinneren. Geplande azc’s waren in 2016 ineens niet meer nodig. ‘Sla ons de volgende keer maar over, dacht ik toen.’

Het asielzoekerscentrum in Tilburg moest in 2017 dicht, tot teleurstelling en frustratie van de gemeente. 'Laat die mensen hier blijven.' Nu klopt de landelijke overheid weer aan voor opvanglocaties. (beeld anp / Dolph Cantrijn)

Emmen - Tilburg

Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen, is een man van metaforen. ‘Kijk,’ zegt hij dan, ‘als je mensen hebt uitgenodigd om bij je te komen eten, je hebt de pan soep al op het vuur staan en ze bellen om 5 voor 6 af, dan is dat nogal onfatsoenlijk, op z’n minst.’

Een andere metafoor: ‘Als een ziekenhuis tijdelijk wat minder operaties heeft, breken ze ook niet meteen de operatiezalen af.’ Van Oosterhout kan het gebrek aan logica dat hij ervoer toen hij in 2016 te horen kreeg dat het asielzoekerscentrum waarvoor hij zich zo had ingespannen er toch niet zou komen, ook anders omschrijven: ‘Lááiend was ik.’

Destijds was hij nog burgemeester van Aa en Hunze, een gemeente in het noordoosten van Drenthe met veel landbouw, recreat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .