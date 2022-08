Amersfoort regelt ‘in paar dagen’ opvang voor asielzoekers

De gemeente Amersfoort handelt daadkrachtig nu blijkt dat er nog elke nacht mensen buiten slapen in Ter Apel. Binnen twee uur was de coalitie het eens over een motie voor noodopvang in de stad. Maandag wordt hierover gestemd.

Amersfoort

‘Het rondkrijgen van noodopvang is een kwestie van dagen en niet weken’, zegt initiatiefnemer van de motie Hanske Mulder-van Maanen van ChristenUnie Amersfoort. ‘Amersfoort is een gastvrije gemeente. Er zijn twee weken geleden al noodplekken gecreëerd. Maar het is nog steeds urgent. Dus we vragen de gemeente om plek te maken voor meer mensen, want het is onmenselijk wat er in Ter Apel gebeurt.’

De oproep van de ChristenUnie werd binnen twee uur omarmd door de coalitie en Mulder-van Maanen verwacht dat nog meer politieke partijen zich aansluiten.

Het initiatief zette ook de fracties in Baarn en Barneveld aan tot actie. Roy Bruins van de Baarnse ChristenUnie: ‘We verzoeken het college om opvangplekken te realiseren. We ..

