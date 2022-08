Alleenstaande moeder Judith heeft buikpijn van prijsstijgingen: ‘Wat gebeurt er straks in november?’

Ondanks de prijsstijgingen redt ze het nu financieel gezien nog net, vertelt Honig. Tijdens de zwangerschap van haar dochter Rosa (nu 5) kreeg de jonge moeder het Hellp-syndroom, met cognitieve klachten als gevolg. Het maakte haar arbeidsongeschikt, waardoor ze leeft van een Wia-uitkering van ruim 1500 euro.

Met een maandelijkse huursom van 704 euro voor haar maisonette in Den Haag blijft alleen geld over voor de meest primaire levensbehoeften. Een auto of televisie kan Honig zich niet permitteren en een vakantie is er ook niet bij. ‘Luxe dingen koop ik niet, alles gaat naar de boodschappen.’

Juist in de supermarkt zijn de prijsstijgingen voor iedereen voelbaar, zeker ook voor Honig. ‘Ik merk dat het heel hard gaat. Regelma..

