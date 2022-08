Rotterdam ‘verrast’ door opvang Afghanen

De Rotterdamse gemeenteraad is niet te spreken over hoe het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft gehandeld bij de tijdelijke opvang van 96 Afghaanse vluchtelingen in een Rotterdams hotel. Het stadsbestuur was hiervan niet op de hoogte.

Rotterdam

Het merendeel van de raad liet donderdag tijdens een door Leefbaar Rotterdam aangevraagd raadsdebat weten het te betreuren dat zij niet waren geïnformeerd door het COA over de groep Afghanen die sinds vrijdag is ondergebracht in een hotel in de Rotterdamse binnenstad. Wethouder Faouzi Achbar (DENK, Welzijn en Samenleven) noemde het ‘niet chic’ en zei dat hij op zijn vakantieadres door burgemeester Ahmed Aboutaleb op de hoogte werd gesteld over de opvang, die het op zijn beurt van een ondernemer in de stad moest horen. ‘Zowel de burgemeester als ik waren erdoor verrast.’

vergeten

Volgens de wethouder bleek bij navraag bij het COA en ook het Rijk dat in de haast vergeten was het stadsbestuur mee te nemen. ‘Niet de juiste manier en het COA heeft al excuses aangeboden, die het college heeft aanvaard’, aldus Achbar. Hij noemt de relatie en de samenwerking die Rotterdam met het COA heeft goed, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. ‘Het is een incident en ik ga ervan uit dat het geen tweede keer gebeurt. We zijn in gesprek om dergelijke situaties te voorkomen.’

De 96 Afghanen in Rotterdam maken deel uit van een groep van 176 vluchtelingen die vrijdag rechtstreeks vanuit Afghanistan naar Nederland werd gevlogen. Omdat deze evacués voor Nederland hebben gewerkt, lopen ze sinds de Taliban de macht hebben gegrepen in Afghanistan gevaar in eigen land. De vluchtelingen zijn al gescreend door de IND en zijn statushouder, wat betekent dat ze recht hebben op (permanente) huisvesting in Nederland.

vier weken

Omdat de asielzoekerscentra (azc) vol zitten, worden ze voor vier weken opgevangen in een hotel; wat er daarna met deze mensen gebeurt is nog onduidelijk. Achbar: ‘In een ideale situatie stromen ze hierna door naar een woning, anders gaan ze wellicht naar een andere plek of azc in afwachting hiervan.’

noodoplossing

Het COA huurt vaker hotelkamers als noodoplossing, zegt een woordvoerder van het COA. ‘We staan daarover in contact met de gemeente en de veiligheidsregio. Dit valt onder verantwoordelijkheid van het COA.’ De rest van de groep Afghanen krijgt voorlopig onderdak in Den Bosch.

Op dit moment vangt Rotterdam zo’n vijfhonderd asielzoekers en statushouders op en bijna 2500 Oekraïense vluchtelingen.