Onderzoek naar geheime verzetsgroep uit Koude Oorlog

Den Haag

Het kabinet heeft het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) verzocht een inventarisatie te maken van het bronnenmateriaal en eventuele getuigen te zoeken. Zo kan worden gekeken welke informatie er over de Stay Behind-organisatie bestaat en openbaar kan worden. Het verkennende onderzoek moet in oktober klaar zijn, waarna een beslissing volgt over een definitief onderzoek.

Nazaten van leden van de groep, verenigd in een werkverband, zijn verheugd over de aankondiging. ‘We hopen dat deze opdracht er daadwerkelijk toe zal leiden dat het NIMH deuren geopend krijgt die tot dusver gesloten bleven. Deze deuren bevinden zich op diverse plaatsen bij diverse overheidsorganisaties en bij voormalige ambtsdragers’, stelt Hadewych ..

