Het kabinet kon ook donderdag nog geen oplossing aankondigen voor de overbelasting van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Wel hoopt minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting ‘op heel korte termijn’ afspraken te kunnen maken met gemeenten, provincies en veiligheidsregio’s.

Den Haag

‘Het gaat zo niet langer; weet dat we alles doen wat in ons vermogen ligt om de situatie in Ter Apel te keren’, zo stelde De Jonge donderdag.

Staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) is al maanden naarstig op zoek naar meer opvanglocaties en naar een tweede aanmeldcentrum, maar die zoektocht vordert nog onvoldoende om te kunnen voorkomen dat in Ter Apel steeds honderden mensen buiten moeten slapen.

Burgemeester Schuiling van Groningen – als voorzitter van de Veiligheidsregio verantwoordelijk voor Ter Apel – wil dat er vanaf zaterdag geen mensen meer buiten de nacht doorbrengen. Van der Burg werkt daar hard aan, benadrukte hij. ‘Ik zoek eigenlijk alles. Het maakt mij op dit moment niet uit, als mensen maar een dak bove..

