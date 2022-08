Waarom stijgen de tarieven van Budget Energie zo fors? ‘Andere aanbieders zullen ons volgen’

Klanten van Budget Energie moeten fors meer betalen. Dat is een logisch gevolg van de snel gestegen stroom- en gasprijzen, zegt bestuursvoorzitter Caroline Princen. ‘We proberen mensen zo goed mogelijk te helpen.’

Amsterdam

Duizenden klanten van Budget Energie schrokken zich afgelopen weken rot toen zij hoorden hoeveel zij maandelijks voor hun energie moeten gaan betalen. Er zijn voorbeelden van mensen die hun maandbedrag binnen enkele maanden zagen oplopen van 200 naar 800 euro.

De prijsverhoging is een logisch gevolg van de snel gestegen stroom- en gasprijzen, zegt bestuursvoorzitter Caroline Princen van de Nutsgroep. Budget Energie is een van de merken waaronder de Nutsgroep energie verkoopt aan zo’n 700.000 klanten en is daarmee het vierde energiebedrijf van Nederland.

Princen luisterde de afgelopen week mee naar de verhalen bij de klantenservice. Die wordt platgebeld. ‘Voor sommige klanten is dit echt een probleem’, zegt ze. ‘We proberen d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .