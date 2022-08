‘Nederland onwaardige’ situatie in Ter Apel: donkere drab druipt langs de wc-pot

De situatie in Ter Apel, waar ruim zevenhonderd mensen buiten moeten slapen, roept niet alleen ongeloof op bij voorbijgangers, ook professionele hulpverleners zijn verbaasd. ‘Normaal zien we dit beeld op de Griekse eilanden.’

In Ter Apel slapen honderden asielzoekers bij gebrek aan een opvangplek buiten bij het aanmeldcentrum. (beeld anp / Nico Garstman)

Ter Apel

‘Is het zo erg? Ja dus.’ De 75-jarige Rina Klijn is van zijn fiets gestapt om het geïmproviseerde opvangkamp langs het fietspad in Groningse Ter Apel goed in zich op te kunnen nemen. Zijn vrouw Tini (73) staart zichtbaar onder indruk naar de zandkleurige schaduwdoeken die op het verdorde grasveld bij de poort van het aanmeldcentrum voor asielzoekers zijn geplaatst.

Eronder zitten of liggen vluchtelingen, dicht bij elkaar, om de brandende zon deze donderdagmiddag zoveel mogelijk te ontwijken. Vannacht sliepen hier zevenhonderd mensen in de buitenlucht, op de grond. Voor hen was geen opvangplek beschikbaar.

De Brabanders, op vakantie in Drenthe en bezig met een fietstochtje, schudden hun hoofd. Ze hadden erover gelezen in..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .