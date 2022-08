China valt Oeigoeren in Nederland lastig: ‘Wil je dat je ouders in China veilig blijven?’

Oeigoeren in Nederland worden achtervolgd, geïntimideerd en bedreigd door de Chinese overheid. Via sociale media, familie of ‘live’ voor de deur worden Oeigoeren in Nederland lastig gevallen. ‘Foto’s die stiekem van mij gemaakt worden in Nederland liggen bij mijn familie in China op tafel.’

Ablet Bekir in zijn woning in Alkmaar.

Hij was al één jaar in Nederland, toen Ablet Bekir Ablet Bekir een video telefoontje van zijn moeder kreeg. Nu kreeg hij die wel vaker, dus nietsvermoedend nam Bekir op. Er stond een Chinese agent naast zijn moeder, die hem bestookte met vragen. ‘Wat is je adres? Wat zijn de gegevens van je vrouw? Ken je Oeigoerse activisten in Nederland?’

Het was niet het laatste telefoontje uit zijn geboorteland. Als hij een taaltoets in Nederland doet, moet hij alle documenten over zijn toetsen naar de Chinese machthebbers sturen. Net als alle gegevens over zijn kinderen, die jaren later worden geboren. Hij moet de namen en gegevens van zijn kinderen opgeven aan de Chinese overheid. Gevlucht voor het regime dat hem onderdrukte, is dat w..

