Artsen zonder Grenzen stuurt team naar Ter Apel vanwege ‘mensonwaardige’ omstandigheden

Medewerkers van Artsen zonder Grenzen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel bieden medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is de eerste keer dat Artsen zonder Grenzen medische hulp biedt in Nederland. De organisatie vindt het absurd dat de Nederlandse overheid er niet in slaagt om deze kwetsbare groep menswaardige leefomstandigheden te bieden.

(beeld anp / Vincent Jannink)