Twijfel in Brussel over Nederlandse stikstofregeling

Een nieuwe uitkoopregeling voor veehouders voldoet mogelijk niet aan de Europese staatssteunregels. De invoering van de stoppersregeling is daarom uitgesteld in afwachting van een fiat uit Brussel. Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft dat woensdag bevestigd na berichtgeving van NRC.

Brussel

Het gesteggel in Brussel zadelt het kabinet op met de zoveelste tegenvaller in het stikstofdossier. De uitkoopregeling die Van der Wal heeft ontworpen moet het aantrekkelijker maken voor veehouders om hun bedrijf te beëindigen. Het uitkopen van boeren is de belangrijkste pijler onder het stikstofbeleid. Minder vee betekent: minder ammoniak in de natuur.

De ‘maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2’ (MGA2) is specifiek bedoeld voor piekbelasters. Dat zijn veehouderijen die dicht bij natuurgebieden zijn gelegen en daardoor relatief veel ammoniak deponeren op die beschermde natuur. De provincies zouden boeren die aan de criteria voldoen selectief moeten benaderen met een voorstel tot uitko..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .