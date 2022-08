Wetenschappers gaan komende weken in Rotterdam de uitstoot van broeikasgassen en stoffen die de lucht vervuilen uitgebreid in kaart brengen. Ze gaan gebruikmaken van vaste meetstations, maar ook van twee meetvliegtuigen, auto’s met meetapparatuur, een trailer en fietsen. Het onderzoek is bedoeld om de meetmethoden naar een hoger plan te brengen. <

Katwijk krijgt nieuw zand op het strand

Rijkswaterstaat begint in september met het opspuiten van nieuw zand op het strand van Katwijk. Baggerschepen zuigen het zand veertien kilometer voor de kust op uit zee en brengen het zand naar de kust. Van het strand van Katwijk is door de golfslag, harde wind en de stroming veel zand verdwenen. <

John van den Heuvel: Saïd R. bedreigde mij

Marengo-verdachte Saïd R., vermeend rechterhand van Ridouan Taghi, heeft misdaadverslaggever John van den Heuvel bedreigd. Dat schrijft de Telegraaf-journalist in zijn column. R. zou tijdens zijn detentie in Colombia over meerdere telefoons hebben beschikt. Daarmee zou hij met een onbekend iemand gesprekken hebben gevoerd waarin ze schreven dat Van den Heuvel ‘moest boeten’. <

Honderden Oekraïners bijeen in Den Haag

Een paar honderd mensen hebben woensdagmiddag gedemonstreerd in Den Haag om aandacht te vragen voor de situatie in Oekraïne. Via een livestream werd gelijktijdig met andere demonstranten wereldwijd het Oekraïense volkslied gezongen. <

Drie mensen gewond bij explosie in Zutphen

In een appartementencomplex aan de Halvemaanstraat in Zutphen heeft zich woensdagmiddag een explosie voorgedaan. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland drie mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Door de kracht van de explosie is het pand flink beschadigd. <

Haringvlietbrug komend weekend helemaal dicht

De Haringvlietbrug is vanwege werkzaamheden vanaf vrijdag 21.30 uur tot maandag 05.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Rijkswaterstaat meldt dat betonnen blokken op de brug worden vervangen door stalen afscheidingen om de brugconstructie te ontlasten. Ook worden de rijstroken op de brug geasfalteerd. <

Zeven gewonden door aanrijding op A73

Door een verkeersongeval op de A73 tussen knooppunt het Vonderen en Linne, vlak bij Roermond, zijn woensdagmiddag zeven mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn naar ziekenhuizen gebracht, maakte de politie bekend. Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur, toen drie voertuigen door nog onbekende oorzaak op elkaar botsten. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. <

Limburgs Statenlid stapt per direct uit Forum

Het Limburgse Statenlid Roel Westhoff heeft per direct zijn lidmaatschap van Forum voor Democratie (FVD) opgezegd. Dit vanwege de steun van partijleider Thierry Baudet aan de Russische president Poetin. Forum van zijn kant stelt Westhoff met onmiddellijke ingang uit de fractie te hebben gezet. Baudet verdedigt de acties van Rusland en noemt Poetin een held, liet Westhoff aan de Statenfractie van Forum weten. <

Onveilig klimaat ggz-instelling onderzocht

De Eindhovense instelling voor geestelijke gezondheidszorg GGzE heeft een vertrouwenspersoon van buiten ingeschakeld. Die moet onderzoek doen naar ‘signalen van een onveilig opleidingsklimaat’ bij de eigen opleiding van de instelling voor mensen die psychiater willen worden. Wat er precies mis is bij de opleiding, zegt GGzE niet. GGzE meldde woensdag, na berichtgeving van Omroep Brabant, dat de interne opleiding voorlopig is geschorst. ‘Een definitief besluit volgt medio september’, aldus GGzE. <

‘Gaswinning Groningen niet te hoog dit jaar’

De regering heeft dit jaar niet een te hoge gaswinning toegestaan in Groningen. Dat oordeelt de Raad van State in een zaak die is aangespannen door de Groninger Bodem Beweging en een aantal inwoners van de provincie. Die vonden dat er te veel gas mag worden gewonnen uit het Groningerveld, maar daar gaat de hoogste bestuursrechter van het land niet in mee. <

Nederlands stel overlijdt in Colombia

Een stel uit Nederland is eerder deze week in Colombia overleden, mogelijk door voedselvergiftiging. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de slachtoffers een man van 31 en een vrouw van 29 jaar, beiden uit Amsterdam. <

Tiener vestigt record met monstersolovlucht

Een Belgisch-Britse tiener heeft met een monstersolovlucht rond de wereld net als zijn oudere zus Zara een record gevestigd. Mack Rutherford, die onderweg zijn zeventiende verjaardag vierde, vloog als jongste ooit in zijn eentje de wereld rond. Rutherford landde woensdagmiddag in Bulgarije, waar hij vijf maanden geleden was vertrokken. <

Geen voorwaarden meer voor ex-vrouw Dutroux

Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, is vanaf vrijdag weer volledig vrij mens, meldden verschillende Belgische media in de nacht van dinsdag op woensdag. Martin werd in 2004 veroordeeld tot dertig jaar cel voor medeplichtigheid bij de ontvoering, gijzeling en verkrachting van zes meisjes door Dutroux in de jaren negentig. Vier van de slachtoffers vermoordde hij bovendien. Martin, die sinds 1996 in de cel zat, werd in augustus 2012 na herhaaldelijke verzoeken vervroegd vrijgelaten. Wel moest zij zich nog aan bepaalde voorwaarden houden. <

Strijd in Ethiopië hervat na gevechtspauze

Na een wapenstilstand van vijf maanden zijn in het noorden van Ethiopië weer gevechten uitgebroken tussen regeringstroepen en strijders van de opstandige regio Tigray. VN-chef António Guterres reageerde ‘diep geschokt’ en riep op tot ‘onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden en hervatting van de vredesbesprekingen’. Het conflict is begonnen in november 2020. <

Defensieminister: trage vooruitgang is opzet

Het Russische offensief in Oekraïne verloopt zo traag, omdat de Russische strijdkrachten voorzichtig te werk moeten gaan volgens defensieminister Sergej Sjojgoe. Ze moeten volgens hem zorgvuldig te werk gaan om burgerslachtoffers te vermijden en nauwgezet militaire doelen uitzoeken om aan te vallen. Dat zou moeilijk zijn, omdat Oekraïense strijdkrachten stellingen verdedigen in onder meer woonwijken, ziekenhuizen, scholen en kleuterscholen, berichtte persbureau RIA Novosti. <

Texas hoeft medische abortus niet toe te staan

Een Amerikaanse rechter heeft besloten dat de regering van president Joe Biden de staat Texas niet mag verplichten medische abortussen toe te staan. Texas spande een rechtszaak aan, nadat Biden had gezegd dat dokters door het landelijke (federale) recht beschermd waren om medische abortussen uit te voeren. Volgens de rechter gaat de landelijke wetgeving in dit geval niet boven de wetten in de staat. <

Beroemde foto Winston Churchill gestolen

Een beroemde foto van de Britse leider Winston Churchill (1874-1965) is verdwenen uit een hotel in Canada. De beeltenis van de premier die zijn land leidde tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek te zijn vervangen door een replica, bericht The Guardian. De foto wordt Roaring Lion (Brullende Leeuw) genoemd. Churchill was gefotografeerd nadat hij in 1941 het parlement van Canada had toegesproken. <

Europese gasprijs gaat verder omhoog

De Europese gasprijs is woensdag weer flink gestegen en is zelfs tijdelijk voorbij de 300 euro per megawattuur gekomen. Dat is de hoogste prijs in maanden. Op de gasmarkt leven veel zorgen dat Rusland na nieuw onderhoud aan de Nord Stream-pijplijn met Duitsland de gaskraan niet meer open zal zetten. <

Koerswinst Adyen helpt AEX omhoog

Betalingsbedrijf Adyen is woensdag stevig hoger gezet op de Amsterdamse aandelenbeurs. De stijging van 5,7 procent kwam nadat de onderneming sinds de bekendmaking van de halfjaarresultaten flink aan waarde had ingeleverd. De plus van Adyen droeg ook bij aan de stijging van de AEX. Die ging net als de meeste Europese beurzen omhoog. <

FNV klaagt Deliveroo aan om nabetaling

Vakbond FNV klaagt maaltijdbezorger Deliveroo aan omdat dat bedrijf bezorgers nog altijd niet in dienst heeft genomen. Ook hebben alle bezorgers nog recht op een nabetaling, omdat vorig jaar in hoger beroep werd geoordeeld dat alle bezorgers onder de cao vallen en geen zelfstandigen zijn. FNV wil een versnelde zitting omdat Deliveroo inmiddels heeft aangegeven Nederland zeer waarschijnlijk te verlaten aan het einde van het jaar. <

‘TotalEnergies levert aan leger Rusland’

Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies is betrokken bij de levering van vliegtuigbrandstof die mogelijk door het Russische leger in Oekraïne is gebruikt. Dat meldt de Franse krant Le Monde. Onderzoek van de krant en activistengroep Global Witness toont aan dat de vliegtuigbrandstof werd geproduceerd uit gascondensaat dat werd geleverd door Terneftegaz, waarin TotalEnergies een belang heeft van 49 procent. <

FNV wil één cao voor medewerkers PostNL

Vakbond FNV wil dat medewerkers van PostNL één gelijkwaardige cao krijgen en vaste banen. Volgens de bond hebben de postbezorgers nu een eigen cao die minder goed is dan die van de rest van het personeel. Ook wil FNV dat uitzendkrachten na maximaal negen maanden een vast contract krijgen, maakte de bond bekend bij de start van de gesprekken over een nieuwe cao. <

ASR-topman waarschuwt voor hogere premies

De verzekeringspremies voor weergerelateerde schades zoals overstromingen kunnen met 20 tot 25 procent omhoog gaan de komende vijftien tot twintig jaar als het niet lukt om de temperatuurstijging tegen te gaan. Dat heeft Jos Baeten, bestuursvoorzitter van ASR, gezegd tijdens een toelichting op de halfjaarcijfers. Hij benadrukt dat er met elkaar gekeken moet worden hoe de temperatuurstijging afgeremd gaat worden. <

Miljoenste Nederlandse klant voor Picnic

Onlinesupermarkt Picnic heeft naar eigen zeggen zijn klantenbestand in Nederland zien groeien naar 1 miljoen. Het bedrijf begon eind 2015 met een proef in Amersfoort. Aan het einde van dat jaar waren er 4300 klanten. Na Amersfoort volgden in eerste instantie Utrecht, Almere, Den Haag en daarna nog tientallen steden. <