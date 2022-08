Noodopvang met menselijke maat

Crisisnoodopvang van asielzoekers op veldbedjes in een sporthal? Steeds meer gemeenten vinden dat ‘onmenselijk’. Ook in Horst aan de Maas kiezen ze voor kleine woonunits rond een centrale paviljoentent. ‘Meer privacy, rust en comfort.’

Horst aan de Maas

Bij een temperatuur van bijna 30 graden en de zon strak aan de hemel lijkt het wel een beetje op een klein vakantiepark vol eenvoudige huisjes rond een centrale paviljoentent met terras. Maar de werkelijkheid is minder plezierig: dit is de crisisnoodopvang van 150 asielzoekers in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas, gesitueerd op een evenemententerrein in de bossen vlak bij de kasteelruïne van Huys ter Horst.

kroonluchters

Er staan 38 woonunits van 6 bij 3 meter langs de randen van het terrein. Elke unit heeft vier bedden, plus een kast, tafel en stoelen. Achter op het met hekken afgeschermde terrein zijn de toilet- en douchecabines. In het midden st..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .