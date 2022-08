Recordaantal buitenslapers leidt tot ultimatum aan kabinet voor ‘onbeheersbaar’ Ter Apel

Het kabinet moet uiterlijk vrijdag met een oplossing komen voor de chaotische situatie in Ter Apel, waar honderden asielzoekers ’s nachts noodgedwongen buiten slapen. Dat ultimatum stelt Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. Maar of dat iets verandert, valt te bezien.

Asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen nachten hebben honderden mensen buiten geslapen. (beeld anp / Ramon van Flymen)

Al een jaar is het druk bij het Groningse aanmeldcentrum, dat in principe tweeduizend vluchtelingen kan huisvesten. Die capaciteit wordt stelselmatig overschreden. In de nacht van dinsdag op woensdag sliepen zevenhonderd mensen buiten, een nieuw record.

De structurele overbelasting leidt tot spanningen, agressie en onhygiënische situaties. ‘Het escaleert’, aldus Koen Schuiling (VVD), burgemeester van Groningen en voorzitter van de Veiligheidsregio, in het Dagblad van het Noorden. ‘Het is onbeheersbaar geworden.’

Het is de zoveelste noodkreet over het aanmeldcentrum. Schuiling noemde Ter Apel eerder ‘het Nederlandse Lampedusa’. Het veranderde weinig. Integendeel: de situatie verslechterde verder.

