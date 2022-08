Bladeren verschroeien door hitte, er vallen gaten in de natuur door de droogte

Door de droogte en hitte laten veel bomen en struiken nu al hun bladeren vallen. Andere planten verschroeien in de brandende zon. Plantenonderzoeker Baudewijn Odé is bezorgd over de gaten die vallen. ‘We zien soorten uit het zuiden komen, maar dat gaat nog niet hard genoeg.’

‘Beuken die groen blad verliezen, dat is echt heel erg uitzonderlijk’, zegt Baudewijn Odé, plantenonderzoeker bij Floron, een stichting die in Nederland het onderzoek coördineert naar het voorkomen van wilde plantensoorten. ‘Bomen doet dit om de verdamping te minimaliseren. In een normale herfst trekt de boom eerst alle voedingsstoffen uit het blad om die te behouden in hun stam en takken. Nu zijn ze de voedingsstoffen kwijt.’

De opwarming van de aarde zorgt er volgens hem voor dat Nederlandse natuur mediterrane trekjes krijgt. Dat leidt onder andere tot gele bermen, dijken en grasvelden, opgedroogde watergangen en poelen en bomen die in augustus al hun bladeren laten vallen.

De zomer van 2018 was ook extreem heet e..

