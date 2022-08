Het is in steden veel warmer: ‘Met goede maatregelen kan de temperatuur daar tien graden dalen’

Het is in steden zeven tot tien graden warmer dan buiten de stad, maar met de juiste maatregelen is dit helemaal niet nodig, zegt Marian Stuiver van de Wageningen University & Research. ‘Gemeenten moeten het voortouw nemen, maar iedereen die een huis heeft kan ook wat doen.’

Wageningen

Deze week lopen de temperaturen weer flink op, tot boven de dertig graden. Dat komt in de steden extra hard aan, want daar is het tot wel tien graden warmer dan op plekken met minder bebouwing. Hoe kan dat? Beton, stenen en daken houden de hitte vast, verklaart Marian Stuiver, leidinggevende van het programma Green Cities van Wageningen University & Research. ‘Stromend water en een omgeving met veel bomen, planten en ander groen brengen juist koelte. Niet alleen voor de beleving, ook de feitelijke temperatuur daalt erdoor. En juist in de steden is weinig groen en stromend water.’

Goede maatregelen in steden kunnen ervoor zorgen dat de temperatuur daar tot wel tien graden daalt. ‘Dat geldt niet bovenin een hoog gebouw, maar w..

