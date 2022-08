Vrijwel geen treinen in Groningen, Friesland, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel

Door de actie is er in het komende etmaal vrijwel geen treinverkeer in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel. In de komende week zullen er ook acties plaatsvinden op vrijdag (regio Rotterdam en Den Haag), maandag 29 augustus (Amsterdam, Haarlem, internationale treinen), dinsdag 30 augustus (Utrecht) en woensdag 31 augustus (stations in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg).

De NS adviseert reizigers de auto te pakken of hun reis uit te stellen als de staking hun regio aandoet. Bussen worden niet ingezet, omdat de ‘estafette’ al lang van tevoren is aangekondigd. Ook noemt de NS in zijn dienstvoorwaarden een staking als situatie van overmacht.

Woensdag wordt ‘een onzekere dag’ op het Nederl..

