De Groningse burgemeester Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, wil dat er een tijdelijke opvang komt voor asielzoekers in de buurt van het aanmeldcentrum in Ter Apel. In het programma Sven op 1 noemde Schuiling die tijdelijke opvanglocatie dinsdag een ‘soort rotonde’ waar mensen kunnen verblijven en even kunnen bijkomen omdat ze vaak al heel lang hebben gereisd. <

beeld anp

Brand op Kalmthoutse Heide onder controle

Op de Kalmthoutse Heide in Noord-Brabant heeft dinsdagmiddag enige uren een grote brand gewoed. Rond 20.15 uur werd het sein brand meester gegeven. De omvang van de vuurhaard besloeg een gebied van ongeveer 7500 vierkante meter. <

Problemen met warm en te weinig water

De problemen met sterk opwarmend en te weinig water voor landbouw en natuur breiden zich over het hele land uit. De waterkwaliteit gaat hard achteruit. Blauwalg zit in steeds meer oppervlaktewater. Dat zorgt op tal van plekken voor een zwemverbod. Ook botulisme en vissterfte komen steeds vaker voor. In het westen breidt de verzilting zich uit. <

Aanvragen beveiliging bij kustwacht om piraten

Kustwacht Nederland heeft de eerste aanvragen ontvangen en goedgekeurd van scheepsbeheerders voor particuliere gewapende beveiliging aan boord. Onder de Wet ter Bescherming Koopvaardij mogen Nederlandse zeeschepen beveiligers meenemen op gevaarlijke vaarroutes om zich te beschermen tegen piraterij. Deze wet is afgelopen februari ingegaan. <

Minste positieve tests corona in twaalf weken

De daling van het aantal coronagevallen gaat onverminderd door. In de afgelopen zeven dagen zijn 8906 besmettingen bevestigd. Dat is het laagste aantal sinds eind mei, twaalf weken geleden. Daarmee heeft Nederland de zomergolf achter de rug. <

Politie toont beelden van verdachten rellen

De politie toonde dinsdagavond in Team West, het opsporingsprogramma van Omroep West, beelden van relschoppers bij de voetbalwedstrijd tussen ADO Den Haag en Excelsior op 29 mei. Het gaat om verdachten van wie de identiteit nog niet is vastgesteld. Onder de hooligans van wie beelden worden getoond, zijn vermoedelijk ook minderjarigen. Zij werden dinsdagavond nog onherkenbaar in beeld gebracht met het verzoek zich binnen een week te melden. Als dat niet gebeurt, worden zij volgende week alsnog herkenbaar in beeld gebracht, meldt de politie. <

Vier Nederlanders in Antwerpen opgepakt

Vier Nederlandse jongemannen zijn dinsdagochtend vroeg in Antwerpen gearresteerd omdat ze rondreden met brandbommen en een vuurwapen. Politie en justitie onderzoeken wat de vier van plan waren. Antwerpen is de laatste maanden om de haverklap het toneel van beschietingen, brandstichtingen en andere aanvallen. Het lijkt steeds te gaan om onderlinge afrekeningen door onderwereldfiguren. <

Tim Hofman komt met vervolg op BOOS

De komende uitzending van BOOS, die donderdag online komt, staat opnieuw in het teken van The Voice of Holland en John de Mol. Dat bevestigt een woordvoerder van BNNVARA nadat maker Tim Hofman dinsdag een promoclip online had gezet waarin te zien is dat hij met Paul Römer, directeur TV bij Talpa, belt. Over de precieze inhoud wil de omroep niets zeggen. <

beeld anp

Soortenorganisatie: ‘flora mediterraniseert’

Stijgende temperaturen en toenemende droogte geven de Nederlandse natuur steeds meer mediterrane trekjes. Terwijl soorten die hier van oudsher voorkomen het moeilijk hebben, voelen andere planten zich juist meer thuis op Nederlandse bodem, schetst FLORistisch Onderzoek Nederland (FLORON). Op de website Nature Today geeft de organisatie een overzicht van winnaars en verliezers van het opwarmende klimaat. <

Minder prikken tegen baarmoederhalskanker

Minder dan de helft van de kinderen die zich dit jaar kunnen laten vaccineren tegen het humaan papillomavirus (HPV) heeft de prik gehaald. De opkomst ligt volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lager dan in andere jaren. Ongeveer 800.000 tieners waren uitgenodigd. Zo’n 400.000 kinderen die nog niet zijn ingeënt, krijgen in de komende weken nogmaals een uitnodiging. HPV is een virus dat onder meer baarmoederhalskanker kan veroorzaken. <

beeld anp

Recordaantal bezoekers voor Graceland Festival

Het Graceland Festival trok afgelopen week 2400 bezoekers. Dat is een groei van 10 procent ten opzichte van de vorige editie en een record. Het festival vond plaats van 18 tot 21 augustus in Zeewolde. <

VS sturen pakket met wapens naar Oekraïne

De Verenigde Staten sturen een nieuw pakket met wapentuig naar Oekraïne. Met een geschatte waarde van circa 3 miljard dollar, ruim 3 miljard euro, wordt het het grootste pakket sinds Rusland Oekraïne 24 februari is binnengevallen. Een Amerikaanse regeringsfunctionaris heeft dit bevestigd. <

Meer onderzoek nodig naar posten Morrison

De geheime benoeming van de voormalige Australische premier Scott Morrison tot minister op verschillende ministeries tijdens de coronapandemie was rechtsgeldig. Toch heeft de ex-premier de principes van verantwoordelijk bestuur daarmee wel degelijk ‘fundamenteel ondermijnd’. Dat heeft zijn opvolger Anthony Albanese dinsdag op advies van de Australische procureur-generaal geconcludeerd. Premier Albanese kondigde aan dat zijn kabinet heeft besloten dat er verder onderzoek moet komen naar de geheime benoemingen. <

Lula wil ontbossing Brazilië bestrijden

De Braziliaanse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva heeft maandag beloofd werk te zullen maken van de strijd tegen ontbossing in het Amazonegebied als hij de presidentsverkiezingen in oktober van dit jaar wint. Hij zei de milieu- en controle-instanties te zullen versterken die onder de huidige president Jair Bolsonaro zijn verzwakt. <

NYT: Trump hield ruim 300 documenten achter

De Amerikaanse autoriteiten hebben dit jaar meer dan driehonderd vertrouwelijke documenten in beslag genomen die nog in het bezit waren van oud-president Donald Trump. De vondst van de eerste 150 documenten in januari dit jaar was een van de factoren die leidden tot de FBI-inval in Mar-a-Lago op 8 augustus, meldt The New York Times. Het zou om papierwerk gaan van onder meer de CIA, de NSA en de FBI. <

Personeel Belgisch ‘Ter Apel’ staakt om drukte

Het personeel van het Belgische aanmeldcentrum voor asielzoekers heeft kortstondig het werk neergelegd. Het centrum in Brussel is overbelast en er kan niet meer veilig worden gewerkt, klagen de werknemers. Hun collega’s in de tientallen opvangcentra staakten mee. Net als het Nederlandse Ter Apel kan ook het Belgische equivalent de toeloop al geruime tijd niet aan. Sommige asielzoekers slapen al wekenlang op straat bij het zogeheten Klein Kasteeltje in afwachting van hun registratie. <

‘Een op de tien scholen in Oekraïne beschadigd’

Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar op 1 september zijn de problemen voor Oekraïense kinderen enorm. Naar schatting een op de tien scholen in Oekraïne is beschadigd of vernield, stelde UNICEF dinsdag in een persbericht. ‘Het onderwijssysteem is verwoest en kinderen kunnen niet veilig naar school.’ In het afgelopen half jaar zijn volgens UNICEF minstens 972 kinderen gedood of gewond geraakt door de oorlog in Oekraïne. <

beeld anp

Tientallen biedingen bij veiling superjacht

Bij de veiling van een luxejacht dat voorheen eigendom was van de gesanctioneerde Russische zakenman Dmitrij Pumpianski zijn 63 biedingen binnengekomen. Maar hoe hoog het hoogste bod is en wie er met het schip vandoor gaat, is nog niet bekend. <

Trein met mais in Duitse Rostock aangekomen

Een eerste trein met mais uit Oekraïne is in de Duitse havenstad Rostock gearriveerd. De treinreis geldt als een test volgens de chef van de Rostock Grain Terminal waar de mais wordt opgeslagen. Hij zei dat er nog vier treinen komen. De oorlog in Oekraïne heeft de gebruikelijke export van dat land per boot over de Zwarte Zee maandenlang onmogelijk gemaakt. <

Meisje doodgeschoten in huis in Liverpool

Een 9-jarig meisje is doodgeschoten in haar huis in de Engelse stad Liverpool. De politie heeft bekendgemaakt dat ze door een kogel werd geraakt, toen een onbekende man zich naar binnen drong in een poging weg te komen van een schutter. Het meisje werd in kritieke toestand met een schotwond in haar borst naar het ziekenhuis gebracht, maar medische hulp mocht niet meer baten. De vluchtende man (35) is meermaals in zijn bovenlichaam geraakt en de moeder van het kind aan haar pols. <

Herstel olieprijzen helpt Shell aan koerswinst

Olie- en gasconcern Shell is dinsdag flink vooruitgegaan op de beurs in Amsterdam. Het aandeel profiteerde van een herstel van de olieprijzen. Die veerden op omdat Saoedi-Arabië liet weten de olieproductie mogelijk iets te verminderen om de prijs te stutten. Verder bleven beleggers vooral in de ban van de Europese energiecrisis en de vrees voor een recessie. <

Gasprijs daalt na grote stijging een dag eerder

De Europese gasprijs is dinsdag iets gedaald, nadat hij een dag eerder hard omhoog was gegaan. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs werd de fossiele brandstof in de openingsminuten nog wel duurder, maar daarna kwam er verlichting. Even na 11.00 uur stond de gasprijs zo’n 1,5 procent lager. Maandag steeg de gasprijs zo’n 12 procent. <

PrikEnergie dreigt failliet te gaan

PrikEnergie, een kleinere energieleverancier uit Oosterhout, dreigt failliet te gaan. Dat meldt het bedrijf aan klanten in een brief. ‘Enkele duizenden klanten’ dreigen gedupeerd te worden, laat het bedrijf desgevraagd weten. De klanten moeten onder andere voor 31 augustus laten weten of ze akkoord gaan met hogere tarieven. ‘80 procent moet daarin meegaan, anders gaan we failliet’, zegt mede-eigenaar Dave Snoeren. <

beeld anp

Apple wil meer iPhones in India laten maken

Apple wil de nieuwe iPhone 14 deels ook in India gaan produceren. De productie vond hoofdzakelijk in China plaats, maar door onder meer sancties die de Amerikaanse regering eerder oplegde aan China, is Apple op zoek naar alternatieven. Volgens ingewijden wordt de mogelijkheid onderzocht om onderdelen vanuit China naar India te sturen. <