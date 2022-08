Overlevingskansen kankerpatiënten weer toegenomen, maar verschillen zijn enorm

Als iemand nu kanker krijgt, hoe groot is dan de kans dat diegene over vijf jaar nog leeft?

In de periode 2011-2020 gaat het om een overlevingskans van 66 procent. Na tien jaar is die kans nog altijd 59 procent. Het gaat hierbij om de zogeheten relatieve overlevingskans, waarbij de onderzoekers de niet-kanker-gerelateerde sterfte buiten beschouwing laten.

De overlevingskansen voor kankerpatiënten stijgen daarmee gemiddeld genomen behoorlijk rap. In de jaren negentig was de vijfjaarsoverlevingskans nog 50 procent, in de jaren nul kwam die op 58 procent. Per decennium stijgt de overlevingskans dus met zo’n 8 procentpunt.

Dat komt, schrijft de Nederlandse Kankerregistratie, vooral door betere behandelingen en betere diagnostiek. Voor individue..

