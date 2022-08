Staatssecretaris heeft in Tubbergen geen goed nieuws: ‘Ik kom hier niet voor koehandel’

‘Ik ben hier niet om te onderhandelen, maar om te luisteren’, zegt staatssecretaris Eric van der Burg als hij zijn Mercedes uitstapt, voor het gemeentehuis in Tubbergen. Dat hadden de Tubbergers een uur eerder op het Raadhuisplein al wel zien aankomen. Geen onderhandelingsruimte, en een meneer uit Den Haag die ‘waarschijnlijk in een BMW’ komt aanrijden.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) brengt een bezoek aan de gemeente Tubbergen, waar een asielzoekerscentrum in een voormalig hotel in Albergen wordt gevestigd. Het is voor het eerst dat het kabinet heeft besloten een vergunning voor een asielzoekerscentrum af te geven zonder dat het lokale bestuur daarmee instemt.

Binnen zegt burgemeester Wilmien Haverkamp maar meteen waar het op staat. Driehonderd asielzoekers in een hotel, dat wil de gemeente niet. En overvallen worden door de regering op deze manier al helemaal niet. De gemeente Tubbergen kreeg onlangs vanuit Den Haag te horen dat zij geen zeggenschap meer heeft over het hotel in Albergen dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) onlangs heeft aangekocht. Er komt een azc in het hotel, of de gemeente dat nu wil of niet.

‘Veel omwonenden zijn helemaal kapot en te emotioneel om hier überhaupt aanwezig te zijn’, zegt inspreker Hennie de Haan. Zij woont vlakbij hotel ‘t Elshuys, waar de vluchtelingen komen. De Haan is bij velen bekend uit haar tijd als voorzitter van de Nederl..

