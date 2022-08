Twee oud-leerlingen willen vervolging Gomarus: ‘Het is nu of nooit’

Gorinchem

Op één dag na is het exact een jaar geleden dat de reformatorische school ook in de rechtszaal zat. Toen omdat ze zelf een kort geding had aangespannen, in de hoop zo wijzigingen in een kritisch rapport van de onderwijsinspectie af te dwingen. De inspectie was poolshoogte komen nemen op de Gomarus nadat meerdere homoseksuele leerlingen in de media hadden verteld hoe zij zich op hun middelbare school behandeld voelden.

De rechter besloot dat het inspectierapport ongewijzigd naar buiten mocht. Daarmee was de kous niet af, want de inspectie deed vervolgens aangifte tegen de Gomarus. Omdat de school mogelijk leerlingen zou discrimineren vanwege hun seksuele geaardheid. Het openbaar ministerie (OM) onderzocht de zaak en concludeerde d..

